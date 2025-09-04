Administratör till Örebro
Har du minst tre års arbetslivserfarenhet som administratör/assistent? Har du även arbetat med administration kopplat till höjd beredskap? Då kan denna tjänst passa dig, varmt välkommen med din ansökan. Om uppdraget Vi söker en administratör till vår kund i Örebro för ett konsultuppdrag som startar 18 september och pågår till sista april 2026. Uppdraget är på heltid och du arbetar under kontorstider måndag till fredag på kundens kontor i Örebro. Observera att vi prioriterar tillgänglighet. Dina arbetsuppgifter
Hantera den omfattande dokumentationen som övningsplaneringen innebär, till exempel dokumentera möten och skriva minnesanteckningar
Sammanställa och distribuera olika presentationer och inbjudningar
Stötta övningsledningen med framtagande av material, underlag och instruktioner inför och efter möten och planeringskonferenser
Bistå övningsledningen i sammanställningen av rapporter efter övningen Publiceringsdatum2025-09-04Kvalifikationer
Gymnasium eller likvärdig utbildning
Mycket goda kunskaper i MS Officepaketet
Minst tre (3) års arbetslivserfarenhet som administratör/assistent
Kunna kommunicera obehindrat på svenska och engelska, såväl i tal som skrift
Organiserad, serviceinriktad och ha god förmåga och vilja att hantera såväl administrativa saker som uppgifter som kräver sakkunskap inom området civilt försvar
Mycket god organisationsförmåga
Stor vana att strukturera och prioritera arbetsuppgifter
God förmåga att kommunicera framför allt skriftligt, samt kunskap i att sammanställa snygga presentationer och material utifrån givna mallar
Arbetat med arbetsuppgifter inför, under och efter övningar som hanterar höjd beredskap
Vad vi erbjuder dig
Som konsult hos Bemannia får du:
En nära kontakt med din konsultchef Möjlighet till fler spännande uppdrag Erfarenhet på lärorika arbetsplatser där din kompetens gör skillnad Trygga anställningsvillkor
Läs mer om hur det är att vara konsult hos oss här: Att jobba som konsult via Bemannia
Om ansökan
Sök tjänsten genom att klicka på ansök nedan. Ladda gärna upp ditt cv i word-format och på svenska. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag, 16 september 2025.
Vi tar inte emot ansökningar via mail men har du specifika frågor kring tjänsten besvaras dessa av ansvarig rekryterare, Annelie Hammarborg annelie.hammarborg@bemannia.se
För generella funderingar kring din ansökan eller vår rekryteringsprocess når du oss under kontorstid på 072 169 30 00.
