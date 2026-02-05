Administratör till Ömangruppen i Jönköping!
Ömangruppen Svenska AB / Ekonomiassistentjobb / Jönköping Visa alla ekonomiassistentjobb i Jönköping
2026-02-05
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ömangruppen Svenska AB i Jönköping
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
, Nässjö
eller i hela Sverige
PropTech Energy är en koncern med nio innovativa och expansiva bolag bestående av Ömangruppen, Axcell Fastighetspartner, P2 Energi, Alova, Inflo Ventilationsservice, Secon, APS drift och underhåll, JFK samt KEAB. Bolagen erbjuder helhetslösningar för fastigheter, med specialkompetens inom alla olika områden. Vi tar ansvar för helheten, eller hjälper till men enskilda punktinsatser, helt utifrån kundens behov. Vi finns på ett 30-tal platser i landet och har totalt cirka 600 medarbetare.
Är du en driven person som gillar ekonomiadministration och samarbete med både kollegor och externa aktörer? Vi på Ömangruppen i Jönköping söker nu en administratör som vill vara en viktig del av vår verksamhet. Vi ser att du är snabblärd, strukturerad, har god kommunikationsförmåga och är positiv, med förmåga att bidra till en god arbetsmiljö. Hos oss får du ansvar för att den ekonomiska administrationen flyter effektivt och bidrar till verksamhetens framgång och lönsamhet. Vill du utvecklas tillsammans med oss? Välkommen att skicka din ansökan!
"Mitt namn är Mattias och jag är Regionchef för region Mitt. Just nu söker vi en administratör till Jönköping. Jag är en lagspelare som alltid vill att laget ska prestera och anser att social kompetens, driv och tydliga krav skapar en stark och effektiv arbetsmiljö. Välkommen med din ansökan!" - Mattias Darmark, RegionchefPubliceringsdatum2026-02-05Dina arbetsuppgifter
Som administratör hos oss på Ömangruppen arbetar du huvudsakligen med ekonomisk administration. I det dagliga arbetet samarbetar du med kollegor och chefer inom regionen samt med controllers och andra administratörer i koncernen. Du deltar i det proaktiva utvecklingsarbetet av rutiner och flöden för att få en växande och förändringsbenägen organisation att fungera väl. Ömangruppen arbetar idag bland annat i affärssystemet Pyramid. Resor till lokalkontor kan förekomma, exempelvis Borås då arbetet även innefattad administration för Region Väst.
Dina arbetsuppgifter innefattar bland annat:
• Fakturering
• Leverantörsreskontra
• Löpande bokföring
• Påminnelser/kundreskontra
• Administration
• Order och projektadministration
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
• Högskoleutbildning inom ekonomi alternativt motsvarande arbetslivserfarenhet
• Kunskap inom ekonomi och bokföring
• God systemvana
• Goda kunskaper i Excel samt övriga Officepaketet
• Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
• B-körkort
• Meriterande med kunskap inom affärssystemet Pyramid, SDF, Rillion
• Meriterande med kunskap inom omvänd byggmoms
Som person är du snabblärd och trivs i en roll med många kontaktytor och varierande arbetsuppgifter. Du har ett ekonomiskt sinne och förstår vikten av lönsamhet i projekt, samtidigt som du har god förståelse för bokföring, ekonomi och moms. Du arbetar strukturerat och självständigt, tar stort ansvar för dina regioner och driver ditt arbete framåt på eget initiativ. Med en kommunikativ och tillmötesgående stil bygger du goda relationer med både kunder och kollegor.
Du är flexibel, lösningsorienterad och prestigelös, med förmåga att prioritera, planera och arbeta effektivt. Ordning och reda är en självklarhet för dig, och du följer noggrant upp ditt arbete för att säkerställa kvalitet och resultat. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Social hållbarhet
Det är lätt att likställa hållbarhet med klimat- och miljöfrågan, men för oss handlar hållbarhet också om det sociala. Som arbetsgivare har vi ett stort ansvar och en möjlighet att kunna påverka våra medarbetares vardag. Vi värnar om din utveckling och satsar på både interna och externa utbildningar för våra medarbetare. Vi vet att växer du, växer vi! Det sociala klimatet hos oss präglas av prestigelöshet och gemenskap, där vi tillsammans hjälps åt att leverera högkvalitativ service hos våra kunder. Vi har korta beslutsvägar och du har möjlighet att kunna påverka din vardag. Du kan räkna med tryggheter som kollektivavtal, utvecklingsmöjligheter, friskvård och företagshälsovård - en välmående personalstyrka är lika med ett välmående bolag. Människor avgör!
Vi gör var vi säger och håller vad vi lovar!
Läs mer om vårt arbete med hållbarhet och våra förmåner HÄR.
Övrig information
• Start: Enligt överenskommelse
• Lön: Enligt överenskommelse
• Plats: Jönköping
• Omfattning: Heltid
• Arbetstider: Vardagar, 07.00 - 16.00
Ansökan
Har du frågor angående tjänsten är du välkommen att kontakta Mattias Darmark +46363300344
Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag 2026-03-05.
Alla former av telefonsamtal som inte berör frågor om tjänsten, t. ex från rekryterings-/bemanningsföretag/annonssäljare undanbeds. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ömangruppen Svenska AB
(org.nr 556418-3522) Arbetsplats
Ömangruppen Jobbnummer
9725266