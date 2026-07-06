Administratör till Ögonsjukvård sekretariat i Lund
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS / Administratörsjobb / Lund Visa alla administratörsjobb i Lund
2026-07-06
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Brinner du för service och mötet med människor? Vill du bli en viktig del av patientens första kontakt med oss och bidra till trygghet och tillgänglighet? Då är du välkommen att söka tjänsten som administratör hos oss!
Vårdenhet (VE) ögonsjukvård ingår i ett gemensamt vårdområde inom verksamhetsområde hud, reproduktionsmedicin och ögon. Verksamheten, med cirka 250 medarbetare, finns i Malmö och Lund och är i frontlinjen vad gäller både grund- och specialistutbildning av läkare. Vid avdelningen för oftalmologi inom Lunds universitet bedrivs omfattande forskning. Utöver kärnverksamheten inom ögonsjukvård i Malmö och Lund bedriver vi regionsjukvård för Halland, Kronoberg och Blekinge. Det är viktigt för oss att vårt arbete, både med patienter och medarbetare, präglas av Region Skånes värderingar: välkomnande, drivande, omtanke och respekt.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-06Arbetsuppgifter
Vi välkomnar nu en administratör som vill ingå i vårt team och vara en del av vårt fina arbetsklimat! Tjänsten är en tidsbegränsad anställning på ett år med möjlighet till förlängning.
Som administratör hos oss erbjuds du ett varierande arbete med möjlighet att påverka din arbetssituation. Inledningsvis består dina arbetsuppgifter främst av arbete i vår reception, där patientmötet står i fokus. På sikt kan även arbete i vår produktionscentral bli aktuellt. Där sker all remisshantering, bokning till alla våra mottagningar, om- och avbokningar samt samordning. Produktionscentralen är navet i vår verksamhet, där hela patientresan börjar.
Inom VE ögonsjukvård sekretariat Lund arbetar vi med att hålla hög service och tillgänglighet mot såväl våra patienter som övriga kollegor. För oss är kvalitet och kompetens avgörande faktorer för att vi ska kunna leverera högklassig service, därför ser vi positivt på och bidrar gärna till din fortsatta utveckling.
Är du nyfiken på att höra mer om hur det är att arbeta hos oss? Då är du varmt välkommen att kontakta oss!Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som har administrativ utbildning och erfarenhet av administrativt arbete. Du har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift. Det är meriterande för tjänsten om du har erfarenhet av ögonsjukvård sedan tidigare samt kunskap i systemen Webb-Pasis och Melior.
Vi söker dig som är ansvarsfull, har ett intresse för människor och lätt för att skapa goda relationer. Du har en bra samarbetsförmåga och tycker om variation i din arbetsdag. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Vi ser fram emot att få lära känna dig!
Varmt välkommen med din ansökan redan i dag!
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.
Arbetstid: Tjänsten är en tidsbegränsad anställning på ett år med möjlighet till förlängning
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.
Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!
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När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
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Sista dag att ansöka är 2026-07-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C333531". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255)
Region Skåne (visa karta
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221 85 LUND Arbetsplats
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS Kontakt
Vision
Fredrika Söder 046-175097 Jobbnummer
9993015