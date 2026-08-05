Två CE-Chaufförer sökes i Helsingborg.
Zulewski, Daniel / Fordonsförarjobb / Helsingborg Visa alla fordonsförarjobb i Helsingborg
2026-08-05
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Vi söker dig som vill arbeta med distribution för ICA, med utgångspunkt från Helsingborg. Tjänsten innebär leverans av livsmedel till ICA-butiker runt om i Skåne. Vi erbjuder två olika skift lösningar:
Tjänst 1: Morgonpass med starttid mellan kl. 02:00 och 06:00.
Tjänst 2: Eftermiddagspass med starttid mellan kl. 12:00 och 17:00.Publiceringsdatum2026-08-05Profil
Vi söker dig som är punktlig, stresstålig och serviceinriktad. För att vara aktuell för tjänsten behöver du uppfylla följande krav:
Inneha CE-körkort
Giltigt YKB
Digitalt förarkort
Truckkort A och B
Goda kunskaper i svenska, engelska eller polska
Det är starkt meriterande om du har tidigare erfarenhet av att köra med dubbelplanssläp.
Vi erbjuder
För att du ska få bästa möjliga start i din nya roll erbjuder vi en gedigen två veckors introduktionsutbildning. Vi tror på en trygg och professionell introduktion. Hos oss får du rätt förutsättningar och stöttning från dag ett.
Här är det inget här är nycklarna, där är bilen, KÖR!
Låter detta som rätt utmaning för dig? Skicka ditt CV till Daniels.bemanning@hotmail.com
redan idag.
Urval sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-31
E-post: daniels.bemanning@hotmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Zulewski, Daniel
252 40 HELSINGBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Daniels Bemanning Jobbnummer
10022313