Två CE-Chaufförer sökes i Helsingborg.

Zulewski, Daniel / Fordonsförarjobb / Helsingborg
2026-08-05


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Vi söker dig som vill arbeta med distribution för ICA, med utgångspunkt från Helsingborg. Tjänsten innebär leverans av livsmedel till ICA-butiker runt om i Skåne. Vi erbjuder två olika skift lösningar:
Tjänst 1: Morgonpass med starttid mellan kl. 02:00 och 06:00.
Tjänst 2: Eftermiddagspass med starttid mellan kl. 12:00 och 17:00.

Publiceringsdatum
2026-08-05

Profil
Vi söker dig som är punktlig, stresstålig och serviceinriktad. För att vara aktuell för tjänsten behöver du uppfylla följande krav:
Inneha CE-körkort
Giltigt YKB
Digitalt förarkort
Truckkort A och B
Goda kunskaper i svenska, engelska eller polska

Det är starkt meriterande om du har tidigare erfarenhet av att köra med dubbelplanssläp.

Vi erbjuder
För att du ska få bästa möjliga start i din nya roll erbjuder vi en gedigen två veckors introduktionsutbildning. Vi tror på en trygg och professionell introduktion. Hos oss får du rätt förutsättningar och stöttning från dag ett.
Här är det inget här är nycklarna, där är bilen, KÖR!

Låter detta som rätt utmaning för dig? Skicka ditt CV till Daniels.bemanning@hotmail.com redan idag.
Urval sker löpande.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-31
E-post: daniels.bemanning@hotmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Zulewski, Daniel
252 40  HELSINGBORG

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Daniels Bemanning

Jobbnummer
10022313

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