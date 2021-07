Administratör till livsmedelsföretag i Malmö - TNG Group AB - Administratörsjobb i Malmö

TNG Group AB / Administratörsjobb / Malmö2021-07-05Vill du arbeta som administratör på en innovationsavdelning hos ett livsmedelsföretag i centrala Malmö?Nu söker vi en administratör för ett konsultuppdrag med start omgående till vår kund inom livsmedelsbranschen i centrala Malmö. Är du en fena på administration och trivs i en stöttande roll? Då kan den här tjänsten vara något för dig! Varmt välkommen med din ansökan.VAD KAN VI ERBJUDA DIG?Som administratör hos vår kund erbjuds du en systemnära och administrativ roll i ett team präglat av öppenhet och hjälpsamhet.För oss på TNG är det också oerhört viktigt att du som konsult trivs och känner dig trygg i din anställning. Vi är ett auktoriserat bemanningsföretag med kollektivavtal. Det innebär att du som konsult omfattas av kollektivavtalets villkor för exempelvis lön, försäkringar, tjänstepension och semester.DINA FRAMTIDA ARBETSUPPGIFTER* Stötta produktutvecklarna i det administrativa arbetet* Säkerställa att rätt data ligger inne i systemen* Administrera i SAP och Excel för att få recept på plats och bidra till en driftsäker produktionROLLEN INNEBÄR OCKSÅDetta är ett konsultuppdrag som förväntas pågå till årsskiftet. Du tillhör innovationsavdelningen och har ditt hemmakontor som utgångspunkt med möjlighet att arbeta från kontoret. Kontoret erbjuder ett aktivitetsbaserat arbetssätt med olika arbetszoner, som mindre kontor eller öppet landskap.Du är anställd som konsult hos oss på TNG och har en dedikerad konsultchef vid din sida, som säkerställer din trivsel och utveckling under uppdragets gång.VEM ÄR DU?För att bli framgångsrik i rollen som administratör ser vi gärna att du har tidigare erfarenhet inom administration och system. Du har ett intresse av att jobba systemnära och trivs i en administrativ roll. Vidare har du goda systemkunskaper och sätter dig snabbt in i nya system. Det är meriterande om du tidigare arbetat inom läkemedels- och/eller livsmedelsbranschen samt om du har erfarenhet av SAP.Du är flytande i svenska i både tal och skrift och har goda kunskaper i engelska.Som person är du strukturerad och noggrann i ditt arbete. Du har förmåga att hantera flera saker samtidigt och trivs i en stöttande roll där du får hjälpa och underlätta för dina kollegor. Vidare har du lätt för att behålla fokus och är duktig på att kommunicera.INTRESSERAD?Detta är ett bemanningsuppdrag vilket innebär att du kommer att bli anställd av oss på TNG och arbeta som konsult på plats hos vår kund. Vi sköter hela rekryteringsprocessen på ett fördomsfritt och kompetensbaserat sätt. Är du intresserad av tjänsten, ansök snarast! Urvalet sker löpande och tjänsten kan tillsättas före sista ansökningsdatum. Vänligen sök via vårt ansökningsformulär då vi inte tar emot ansökningar via email. Du söker enkelt med ditt CV eller LinkedIn-profil, och alltid utan personligt brev. Motivera istället kort i ansökningsformuläret varför du söker jobbet. Du kan sedan följa din ansökan live via hemsidan. Har du frågor är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare.Varaktighet, arbetstidHeltid Tillsvidare2021-07-05Fast lönSista dag att ansöka är 2021-07-18Tng Group AB5848179