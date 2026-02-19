Administratör till kund
Nilson Consulting AB / Administratörsjobb / Motala Visa alla administratörsjobb i Motala
2026-02-19
, Vadstena
, Mjölby
, Karlsborg
, Linköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nilson Consulting AB i Motala
Vi på Nilson Consulting AB letar efter dig som gillar att få saker att fungera. Du som tycker om ordning, struktur och att hjälpa andra, och som vill vara en del av verksamheten på riktigt.
Det här är ingen roll där man sitter vid sidan av. Du blir en viktig person i vardagen, någon som kollegor och ledning litar på och vänder sig till. För oss är det viktigaste hur du är som person, inte exakt vilken titel du haft tidigare.
Om Nilson Consulting AB
Nilson Consulting AB är ett konsultbolag inom redovisning, administration och verksamhetsstöd. Vi jobbar nära våra kunder och blir ofta en naturlig del av deras organisation.
Vi tror på långsiktighet, engagemang och på människor som tar ansvar och vill vara med och bygga något tillsammans.
Om rollen
Uppdraget är hos en etablerad kund inom teknisk installation, med verksamhet i flera länder. Du blir den som håller ihop det administrativa och ser till att vardagen rullar - stort som smått.
Arbetet är varierat och självständigt, med många kontaktytor. Du jobbar nära både ledning och personal, och har även kontakt med leverantörer och samarbetspartners, både i Sverige och utomlands. Engelska används regelbundet.
Det här passar dig som gillar att ha koll, som ser vad som behövs och tar tag i det.
Exempel på vad du kommer göra
Se till att administrativa rutiner fungerar och utvecklas
Boka resor, boenden och transporter
Hantera avtal, dokument och leverantörskontakter
Samla in och sammanställa tidrapporter och underlag
Ha löpande kontakt med myndigheter och samarbetspartners
Stötta ledningen i det dagliga arbetet
Vara med och skapa struktur i ett bolag som växer
Vem vi söker
Vi tror att du är en trygg, öppen och ansvarstagande person. Du tycker om att samarbeta, är lätt att ha att göra med och vill förstå helheten - inte bara din egen uppgift.
Du är strukturerad och noggrann, men också flexibel när saker ändras. Du är prestigelös, lösningsorienterad och gillar att vara den som får saker att hända.
Vi ser gärna att du:
Har jobbat med administration tidigare
Är van att planera, prioritera och hålla koll på flera saker samtidigt
Har lätt för att kommunicera med olika typer av människor
Trivs med ansvar och eget driv
Pratar och skriver obehindrat på svenska och engelska
Har god datorvana och lätt för att lära dig nya system
Anställning
Tjänsten börjar med provanställning hos Nilson Consulting AB, med uppdrag hos kund. På sikt finns möjlighet till tillsvidareanställning, antingen hos oss eller direkt hos kunden. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-21
E-post: lukas@nilsonconsulting.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nilson Consulting AB
(org.nr 559418-9663)
Smedsby Industriområde (visa karta
)
591 96 MOTALA Jobbnummer
9751318