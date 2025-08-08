Administratör till Kriminalvårdens Servicecenter - Vikariat
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Enheten för Kriminalvårdens Servicecenter (KSC) är en del av huvudkontoret och tillhör avdelningen för anstalt, häkte och frivård. Vi stödjer myndigheten inom personal- och ekonomiadministrativa tjänster, supportfunktion, resebokning, administrativ effektivitet samt myndighetens växelfunktion. KSC fungerar som en väg in och har som mål att lösa alla inkomna frågor på ett vänligt och professionellt sätt.
Tjänsten är placerad inom sektionen för kundcenter och kommer innebära att du förstärker oss inom central besöksbokning och vår växelfunktion. Till gruppen för kontakt- och medarbetarservice som är ca 15 personer, söker vi nu personal till Kriminalvårdens centrala växel samt besöksbokning. Publiceringsdatum2025-08-08Arbetsuppgifter
I växeln är du spindeln i nätet och kopplar såväl interna som externa samtal vidare inom myndigheten. Du är ofta den första kontakten för personer som ringer in till Kriminalvården och din roll innebär att du är med och avlastar myndigheten genom att koppla samtal till rätt mottagare samt besvara allmänna frågor rörande Kriminalvårdens verksamhet.
I besöksbokningen tar du emot telefonsamtal från personer som vill boka besök i våra anstalter och häkten. Även i denna roll är du en nyckelperson och i många fall första kontakt med Kriminalvården för de som kontaktar oss. Du kommer genomföra bokningar men också svara på frågor gällande hur besöksrutiner och regelverk ser ut.
Det huvudsakliga arbetsverktyget är telefon då all kontakt med allmänheten inkommer den vägen. Vi arbetar i team för att ge god kvalitet och vi arbetar aktivt för att utveckla vår personal och våra tjänster. Detta innebär att du även kan komma att stötta upp andra funktioner inom vår sektion.Kvalifikationer
Vi söker dig som samarbetar bra med andra. I rollen är du lugn, uppmärksam och tillmötesgående i sitt bemötande. Du har förmågan att vara lugn, stabil och kontrollerad i stressituationer. I arbetet kommunicerar du på ett tydligt sätt och säkerställer att budskapet når fram. Vidare uttrycker du en positiv attityd till sitt arbete och handlar i enlighet med fattade beslut.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
• Gymnasieutbildning eller annan utbildning i kombination med erfarenhet som Kriminalvården bedömer relevant
• Erfarenhet av servicearbete via telefon, exempelvis genom arbete i telefonväxel, besöksbokning eller kundtjänst
• Förmåga att uttrycka dig mycket väl i tal och skrift på svenska
• Förmåga att utrycka dig väl i tal på engelska
• Hög datormognad och erfarenhet av att använda IT som stöd i arbetet
• Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet av arbete inom Kriminalvården eller annan statlig myndighet
• Erfarenhet av arbete i telefonisystemet Trio agent
• Erfarenhet av arbete i ärendehanteringssystem
ÖVRIGT
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
