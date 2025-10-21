Administratör till Isrora Consulting AB (halvtid)
Isrora Consulting AB / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2025-10-21
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Isrora Consulting AB i Stockholm
Administratör till Isrora Consulting AB (IDA & IBA)
Plats: Stockholm (flexibelt med möjlighet till delvis distansarbete)
Omfattning: Halvtid (50 %) med möjlighet till heltid efter 6 månader
Tillträde: Enligt överenskommelse
Om arbetsgivaren
Isrora Consulting AB består av två verksamhetsgrenar:
IBA - Isrora Beauty & Aesthetics:
En modern estetisk klinik där vi erbjuder behandlingar som botox, fillers, trådlyft, microneedling, kemisk peeling, Rejuran och Sofwave.
IDA - Isrora Dental Academy:
En utbildningsplattform som erbjuder kurser för tandläkare med examen utanför EU som vill få svensk legitimation.
Vi är ett växande företag med både klinisk och utbildande verksamhet, där kvalitet, utveckling och professionalism står i fokus.Publiceringsdatum2025-10-21Om tjänsten
Vi söker en strukturerad och engagerad administratör som vill arbeta i en varierad och utvecklande roll där du stödjer båda våra verksamhetsdelar.
Du kommer att arbeta nära företagsledaren och ha ansvar för både patient- och kursadministration.
Exempel på arbetsuppgifter
För den estetiska kliniken (IBA):
Hantera mejl och bokningar från patienter
Säkerställa att hälsodeklarationer skickas via Bokadirekt
Skapa mallar och dokument (t.ex. samtycken, instruktioner)
Inventera lager och beställa produkter
Ha kontakt med kursintresserade inom estetik
Stötta i patientsäkerhet och intern dokumentation
För utbildningsverksamheten (IDA):
Boka in informationsmöten med kursintresserade tandläkare
Skicka fakturor via Fortnox och följa upp påminnelser
Organisera inkommande fakturor inför betalning
Hålla ordning på deltagarlistor och kursmaterial
Samordna planering inför kursstarter
Vi söker dig som
Är noggrann, strukturerad och har god samarbetsförmåga
Har erfarenhet av administrativt arbete
Har god datorvana (Fortnox, Bokadirekt eller liknande är meriterande)
Är serviceinriktad och trivs med att kommunicera med människor
Har mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Vi erbjuder
Ett varierat arbete i en växande och inspirerande miljö
Flexibel arbetstid (halvtid med möjlighet till heltid)
Möjlighet att utvecklas inom både estetik och utbildning
Arbete i centrala Stockholm med möjlighet till distansarbete
Så här ansöker du
För att vi ska kunna lära känna dig på bästa sätt vill vi att din ansökan består av två delar:
Ditt CV (kortfattat och uppdaterat)
En kort videopresentation (ca 10 minuter) där du berättar:
Vad du kan bidra med till vår verksamhet
Hur du är som person
Dina styrkor och svagheter
Hur du hanterar stress
Hur du kan göra vår verksamhet bättre
Skicka både CV och videopresentation till: jobb@isrora.com
Sista dag att ansöka är 20 november 2025
Märk mejlet med: "Ansökan administratör"
Efter att vi mottagit alla videos kommer vi att göra en första urvalssortering.
De 20 mest aktuella kandidaterna kallas därefter till intervju på plats i våra lokaler på Strandvägen 15, Stockholm.
Under intervjun får du se kliniken och lösa en praktisk uppgift som en del av rekryteringsprocessen.
Kontaktperson
Israa Oraibi
VD, Isrora Consulting AB jobb@isrora.com
018-100 747 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-20
E-post: jobb@isrora.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är ""Ansökan administratör"". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Isrora Consulting AB
(org.nr 559366-8253)
strandvägen 15 (visa karta
)
114 56 STOCKHOLM Kontakt
Israa Oraibi info@isrora.com 0736989204 Jobbnummer
9568197