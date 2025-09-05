Administratör till Funktionshindradeomsorgen
Tierps kommun, Funktionshindradeomsorgen / Administratörsjobb / Tierp Visa alla administratörsjobb i Tierp
2025-09-05
, Älvkarleby
, Östhammar
, Gävle
, Sandviken
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Tierps kommun, Funktionshindradeomsorgen i Tierp
, Gävle
eller i hela Sverige
Tierp är en kommun med en organisation i rätt storlek för dig som vill ha nära till chef, kollegor, politik och brukare. Här finns utrymme för både personlig utveckling och samverkan i organisationen.
Vår kommun erbjuder varierande boendemiljöer, havsnära natur, historia, kultur och god service. Tierp har Stockholm, Uppsala och Gävle inom pendlingsavstånd och erbjuder också möjlighet att arbeta delvis på distans.
Våra värderingar är viktiga och tillsammans arbetar vi för att förverkliga våra värdeord: respekt, ansvar, kundfokus, mod och framtidstro.
Tierps kommun kännetecknas av kundfokus och framtidstro. Vi söker dig som visar respekt, tar ansvar och har mod att tänka nytt i arbetet som administratör hos oss.
Inom vård och omsorg arbetar vi för att ha en verksamhet med hög kvalité som är värdeskapande för våra kunder. Publiceringsdatum2025-09-05Arbetsuppgifter
Som administratör inom Funktionshindradeomsorgen är du en av fyra administratörer och du ansvarar för administrationen inom grupp- och servicebostäder, Daglig verksamhet, korttidsboende för barn samt Personlig assistans. Du arbetar med den dagliga bemanningen av verksamheterna och du arbetar även som ett chefsstöd där det även kan förekomma andra administrativa arbetsuppgifter, i dagsläget är vi sex enhetschefer inom Funktonshindradeomsorgen. Du arbetar i system som bland annat Visma lönesystem, TC planering, TC pool och VIVA dokumentationssystem. Så vana från dessa eller andra likvärdiga system är en merit. Är du dessutom van och trygg i utbildningssituationer är det meriterande.
Som person i vårt team har du humor, är ödmjuk, engagerad och en lagspelare.
En fördel om du har erfarenhet/kunskap om våra verksamheter, men inget krav.Kvalifikationer
Vi söker dig med gymnasiekompetens och som har vidareutbildning inom administration, IT eller ekonomi. Dokumenterad erfarenhet från administrativa arbetsuppgifter krävs.
Du ska ha lätt för att bemöta och kommunicera med andra samt sätta den enskilde individen i fokus.
Arbetet är omväxlande, vilket kräver att du är flexibel i ditt arbetssätt och har ett trevligt och professionellt bemötande i alla situationer som kan uppkomma. Du är stresstålig, lyhörd och tydlig i din kommunikation. Du ska ha lätt för att samarbeta med andra, både enskilt och i grupp.
Du ska ha datorvana eftersom bland annat schemaläggning, dokumentation och utbildning ingår i dina arbetsuppgifter.
Tierps kommun är utsedd till finsk förvaltningskommun. Kunskaper i finska språket är meriterande, främst inom barnomsorg och vård och omsorg.
ÖVRIGT
Vi eftersträvar mångfald där våra medarbetares bakgrund, erfarenheter, kunskaper och personlighet berikar kommunen. Tillträde enligt överenskommelse. Utdrag ur belastningsregistret kommer att begäras in.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C275241". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tierps kommun
(org.nr 212000-0266) Arbetsplats
Tierps kommun, Funktionshindradeomsorgen Kontakt
Enhetschef
Ida harju ida.harju@tierp.se 0293-218311 Jobbnummer
9493162