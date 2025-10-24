Administratör till frivården Växjö
2025-10-24
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Läs mer om Frivården Växjös verksamhet på vår hemsida: https://www.kriminalvarden.se/kontakt/hitta-och-kontakta/verksamhet/frivardskontor/vaxjo/#verksamhet

Arbetsuppgifter
Administrationen är en servicefunktion på frivårdskontoret och du kommer att ingå i en grupp om tre personer som ansvarar för att administrera klientärenden med registrering av inkommande ärenden, expediering av beslut, domshantering mm. Arbetet innebär att följa de instruktioner för administrativt arbete som föreligger såväl nationellt som lokalt. Tillsammans med övriga administratörer driver du verksamheten utifrån gällande uppdrag. Administrationen ansvarar för arkiv, diarium, posthantering, beställningar, viss fakturahantering samt hantering av myndighetens inkommande mail. Administratörerna ansvarar även för receptionen på kontoret. Arbetsuppgifterna förutsätter att du har kännedom om offentlighetsprincipen samtidigt som du kan säkerställa att sekretesskyddet upprätthålls och har ett intresse för IT och telefoni.Kvalifikationer
Arbetet som administratör är en servicefunktion vilket ställer krav på att du är serviceinriktad. För oss innebär detta att du är tillmötesgående i ditt bemötande samt har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra och få verksamheten att fungera på ett smidigt sätt. Du är lugn och trygg i dig själv och kan hantera stressade situationer på ett bra sätt. Vidare har du förmågan att kunna planera, strukturera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt. Vi ser även att du som söker är flexibel och har därmed lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och se lösningar i uppkomna situationer. Din samarbetsförmåga är mycket god och du har lätt för att bygga relationer. Vi förutsätter att du har en väl utvecklad administrativ förmåga.
Vi söker dig som har
* Lägst gymnasiekompetens i form av slutbetyg/gymnasieexamen, gärna med kontorsadministrativ eller ekonomisk inriktning eller annan utbildning i kombination med relevant erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
* God administrativ förmåga.
* God datorkunskap.
* God kunskap och förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift på svenska.
Det är meriterande om du har:
* Aktuell erfarenhet av administrativt arbete från Frivården
* Kunskap om Kriminalvårdens administrativa system (Proceedo, KVR, Platina).
* Kunskap om påföljdssystemet inom Kriminalvården.
* Enskilda kurser eller utbildning på högskola/universitet som arbetsgivaren bedömer relevant för tjänsten.
* Relevanta språkkunskaper
ÖVRIGT
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal.
