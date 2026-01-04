Administratör sökes till Hermods!
Hermods AB / Administratörsjobb / Växjö Visa alla administratörsjobb i Växjö
2026-01-04
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hermods AB i Växjö
, Emmaboda
, Karlshamn
, Ronneby
, Karlskrona
eller i hela Sverige
Hermods grundades 1898 och är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag. Våra gymnasie- och vuxenutbildningar samt yrkeshögskolor hjälper årligen cirka 70 000 studerande och deltagare med utbildning och jobbmatchning.
Hermods är en del av AcadeMedia, norra Europas största utbildningsföretag.
Din utmaning
Tjänsten består huvudsakligen av administrativa arbetsuppgifter, men kan även omfatta inslag kopplade till utbildarrollen, såsom att hålla introduktioner och ge stöd till nya elever. Därför ses erfarenhet av att leda och arbeta med grupper som meriterande.Publiceringsdatum2026-01-04Profil
Vi letar efter en engagerad, kreativ och positiv medarbetare med ett genuint intresse för administrativa uppgifter. Erfarenhet av att leda grupper är meriterande. För att trivas och lyckas i rollen ser vi att du har goda administrativa färdigheter och är van att arbeta strukturerat och självständigt. Du har:
• God vana av att arbeta med Officepaketet, framför allt Word, Excel och Outlook.
• Förmåga att hantera och strukturera information på ett noggrant och effektivt sätt.
• Erfarenhet av att hantera e-post, kalenderbokningar och mötesadministration.
• Stark kommunikativ förmåga, både skriftligt och muntligt.
Goda språkkunskaper i fler än ett språk är meriterande, då vår verksamhet präglas av stor kulturell mångfald och möten med människor från olika bakgrunder.
Vi erbjuder dig
Hermods erbjuder dig en flexibel och stimulerande arbetsplats där du ges goda möjligheter att utvecklas i din yrkesroll. Som en del av Sveriges största utbildningsföretag är karriärmöjligheterna hos oss stora, så varför inte ta chansen? Genom vårt utvecklingsarbete får du låta dig själv utmanas och växa.
Som medarbetare hos oss har du möjlighet till kompetensutveckling genom Academedia Academy samt intern och extern professionsutveckling. Hos oss får du självklart kollektivavtalade förmåner och försäkringar men även friskvårdsbidrag, pensionsrådgivning, personalrabatter samt möjlighet till fördelaktiga köp genom netto- och bruttolöneväxling.
Anställningen
Tjänsten är en tillsvidareanställning med omfattning 100% (med 6 månaders provanställning). Startdatum för anställningen är 2026-02-02 (eller enligt överenskommelse). Vi tillämpar kollektivavtalet mellan Almega utbildningsföretag/Tjänsteförbunden och fackförbunden Unionen/SI.
Placeringsort: Växjö
Är du intresserad? Välkommen med din ansökan! Sista ansökningsdag är 2026-01-30 men urval och intervjuer kommer att ske löpande.
Tjänsten tillsätts så snart vi hittat lämplig kandidat och kan således tillsättas innan sista ansökningsdatum. Sök tjänsten via länken nedan. Ansökan kan tyvärr inte göras via e-post.
Om du har frågor angående tjänsten är du välkommen att kontakta Peter Sandin, Rektor på Hermods Komvux Växjö, peter.sandin@hermods.se
, tel. 070-2436761 Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hermods AB
(org.nr 556044-0017) Arbetsplats
Hermods Jobbnummer
9668426