Administratör sökes!
Perido AB / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2026-08-03
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Är du en strukturerad administratör som trivs med att samordna och hålla ordning på flera parallella uppgifter? Vill du arbeta i en samhällsviktig verksamhet där du får bidra med administrativt stöd och kvalitetssäkra processer? Söker du en varierad roll med många kontaktytor och eget ansvar?Publiceringsdatum2026-08-03Om tjänsten
Vi på Perido söker en administratör till vår kund, en statlig verksamhet som arbetar med frågor kopplade till samhällsviktiga tjänster och säkerhet. Organisationen ansvarar för att utveckla, följa upp och säkerställa att regelverk och processer fungerar på ett effektivt och rättssäkert sätt. Du utgår från kontoret beläget i Stockholm.Arbetsuppgifter
Som administratör har du en central roll i att samordna och stödja den dagliga verksamheten. Du ansvarar för planering och administration kopplad till tillsynsverksamheten samt säkerställer att ärenden, dokumentation och administrativa processer hanteras effektivt och enligt gällande rutiner. Rollen innebär många kontaktytor och ett nära samarbete med både kollegor och externa parter.Dina arbetsuppgifter
Planera och boka tillsyn och besiktningar
Arbeta i verksamhetens administrativa system
Bereda beslut, certifikat och intyg
Hantera diarieföring, arkiv och funktionsbrevlådor
Ge administrativt stöd till chefer och handläggare
Planera möten, resor och samordna administrativa aktiviteter
Upprätta dokumentation, protokoll och annan administration
Hantera löpande kontakter med interna och externa intressenter
Dina egenskaper
För att trivas i rollen är du strukturerad, noggrann och ansvarstagande med förmåga att hantera flera uppgifter parallellt. Du har lätt för att samarbeta, skapa goda relationer och kommunicera tydligt med olika kontaktytor. Som person är du lösningsorienterad, flexibel och van att arbeta självständigt med att planera och prioritera ditt arbete för att säkerställa att uppgifter genomförs med hög kvalitet.
Är det dig vi söker?
Vi ser fram emot att läsa din ansökan, varmt välkommen med den redan idag!Kvalifikationer
Gymnasium eller likvärdig utbildning
Mycket goda kunskaper i MS Office eller likvärdigt
Minst tre (3) års arbetslivserfarenhet som administratör/assistent
Förmåga att kommunicera obehindrat i tal och skrift på svenska och engelskaTjänstens omfattning och tillträde
Heltid, konsultuppdrag till och med 2028-08-31. Start 2026-09-01.
Vi hjälper dig till nästa steg i yrkeslivet
Vår vision är att alla ska trivas och vara engagerade på jobbet. Hos oss finns en stor variation av uppdrag, där du kan bli anställd direkt hos ett företag eller arbeta som konsult via Perido. Vi är ett av Sveriges största konsultföretag för tjänstemän, vilket ger dig många möjligheter. Som konsult blir du en viktig del av vår organisation och bidrar med din kompetens ute hos våra kunder. Läs mer om oss på Perido: https://perido.se/om-oss/
De flesta frågor eller funderingar kan du hitta svar på under perido.se/vanliga-fragor/. Om du fortfarande inte hittat svaret du söker är du välkommen att kontakta oss på fraga@perido.se
. Ange alltid tjänstens referensnummer 35930 i ämnesraden. Vänligen notera att vi endast tar emot ansökningar på vår hemsida och att vi inte har möjlighet att svara på hur du ligger till i processen eller vilket kundföretaget är om det utelämnats ur annonsen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "35930". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Perido AB
(org.nr 556639-6387), https://perido.se/lediga-jobb/ Jobbnummer
10020191