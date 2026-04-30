Administratör/samordnare till Kulturskolan
Salems kommun är en levande och trygg plats där natur och grönområden alltid är nära till hands. Här bor drygt 17 000 invånare och här har strax över 1000 företag sin verksamhet. I Salem utvecklas kommunens verksamhet i nära dialog med invånarna. Kommunen har närmare 1000 anställda och verksamheten genomsyras av våra kärnvärden hållbarhet, trygghet och delaktighet. Vi är stolta över att våra verksamheter ofta visar mycket goda resultat. Salem är en välkomnande och inkluderande kommun där alla känner sig hemma.
Administratör/samordnare för Kulturskolan
Salems kulturskola
Kulturskolan är en fritidsverksamhet för barn och unga som är mellan 0-21 år. Här får dom möjlighet att sjunga, spela instrument, skriva låtar, skapa konst, dansa eller spela teater. Kulturskolan arrangerar även konserter, föreställningar och vernissager att delta i inom varje kurs. Utöver denna kursverksamhet bedriver vi även Öppna Kulturskolan, en kostnadsfri drop-in verksamhet. Kulturskolan arbetar även med Kulturprogram §31, där alla barn från förskola till åk 5 får möta våra pedagoger minst en gång per skolår. Kulturskolan består utav 10 medarbetare som arbetar i team, och årligen möter ca 2000 elever inom kulturprogram §31, ca 500 elever inom vårt kursprogram och ca 250 barn och unga inom vår öppna kulturskola.
Administratör och samordnare

Dina arbetsuppgifter
Vi söker nu en administratör och samordnare för kulturskolan med ansvar för följande delar:
Samordna Kulturskolans ordinarie verksamheter genom att tillsammans med chef och personal ta fram strategier, finna lösningar och idéer för en högre måluppfyllelse inom kulturskolans mål och uppdrag. Vidare genom att skapa strukturer och verktyg som underlättar personalens dagliga arbete, stödja våra medarbetare i deras olika arbetsuppgifter, och vara bollplank gentemot chef. Utöver det ingår verksamhetens löpande administration, så som elevhantering, schemaläggning av personal, samt ekonomi- och lönehantering.
Stötta kulturskolans lärare, tillika projektledare, genom administrativt stöd inför Kulturskolans föreställningar, evenemang och övriga projekt. Dessa har i syfte att på olika sätt nå flera av Kulturskolans mål, som t.ex. att nå ut till nya barn och unga, att fördjupa befintliga elevers kunskaper genom olika utvecklingsprojekt, nå underrepresenterade målgrupper som nyanlända, ungdomar, tjejer inom musikproduktion och killar inom dansen, samt utveckla vårt arbete inom normkritik och jämställdhet.
Vara ansiktet utåt gentemot kommunens barn & vårdnadshavare, där du genom ett gott bemötande stödjer och vägleder dessa bland våra kulturverksamheter, samt ansvarar för expeditionens mail och telefon.
Som stöd i din roll kommer du arbeta nära Kulturskolans chef, samt i nära samarbete från barn- och utbildningsförvaltningens stab, ekonomienheten, IT-enheten och löneenheten. Kvalifikationer
Vi förväntar oss att du är självgående, har ett stort intresse och engagemang för kulturskolans olika verksamheter samt är bra på att organisera, planera och strukturera ditt arbete och uppdrag. Du uttrycker dig väl i tal och skrift, och har god IT-vana. Du har goda ledaregenskaper, är målinriktad och har förmåga att skapa förtroende hos medarbetarna, samt är van att följa fattade beslut. Gentemot elever och samarbetsparter är du kommunikativ, har ett gott bemötande och hanterar olika frågor på ett diplomatiskt sätt. Du är kreativ och driven och kan bidra till goda lösningar och idéer för att verksamheten ska nå uppsatta mål och följa sin budget.
Du som söker SKA ha en högskoleutbildning och/eller erfarenhet inom följande områden: kultur, administration, projektledning, grundläggande kunskaper i ekonomi och redovisning. Samt erfarenhet av arbete med att nå underrepresenterade målgrupper, normkritik och/eller genusvetenskap.
Det är meriterande om du
har god kännedom om Kulturskolan som verksamhet, samt tekniska kunskaper kopplade till verksamheten.
om du har utbildning eller erfarenhet inom mångfald, integration, funktionsnedsättning och genus.
Anställningsvillkor
Sista ansökningsdatum: 2026-05-18. Intervjuer sker löpande under ansökningstiden, så inkom gärna med din ansökan så snart som möjligt.
Tillsvidareanställning om 40%
Tillträde: 17:e augusti eller enligt överenskommelse.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Salems kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Det är dessutom viktigt att du fyller i din ansökan noggrant då dina meriter kommer att viktas mot andra sökande.
Varmt välkommen med din ansökan! Inför rekryteringsarbetet har Salems kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-18
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare: Salems kommun
(org.nr 212000-2874), https://salem.se/
144 80 RÖNNINGE Arbetsplats
Salems Kommun Kontakt
Kulturskolechef
Pernilla Söderblom pernilla.soderblom@salem.se 070-623 29 80
