Administratör på deltid till StädGo i Göteborg

Är du en driven person som tycker om att arbeta med varierande uppgifter i en dynamisk miljö? Vi söker dig som är i början av din karriär och vill utvecklas inom administration på StädGo som är ett väletablerat företag i Göteborg som värdesätter kvalitet, service och miljö.Publiceringsdatum2026-02-25Om tjänsten
Det här är ett konsultuppdrag på deltid där man kommer att arbeta 20 timmar per vecka. Uppdraget startar i mitten på maj och varar till och med augusti månad ut. Du blir anställd av Bravura och arbetar som konsult hos StädGo.
Om företaget
StädGo är ett Göteborgsbaserat företag med över 20 år i branschen som erbjuder städtjänster för företag och privatpersoner. Företaget är väletablerat och har flertal stora kunder inom Göteborg med omnejd, för vilka de utför både små och stora uppdrag. StädGo värderar sina kunder högt och jobbar aktivt med att minska företagets miljöpåverkan. Här får du vara en del av en arbetsplats som värderar service, kvalité och miljö. Kontoret hittar du i Hisings Backa där arbetet utgår ifrån.
Arbetsuppgifter
Som administratör ansvarar du för att hantera administrativa uppgifter och stötta kollegorna i det dagliga arbetet. Dina arbetsuppgifter omfattar bland annat att sköta mejl och kommunikation via digitala plattformar, planera personalens scheman, semester och vikarier, samt att skapa och administrera kundavtal och offerter. Du har också ansvar för att kontrollera tidsrapportering och hålla kontakt med personalen för att följa upp frågor kring sjukdom, feedback eller andra ärenden. Rollen innebär att du deltar i teamsmöten och intervjuer och vid behov kan även praktiska uppgifter, som att hämta material, förekomma.
• Hantera mejl och schemaläggning
• Skapa avtal och offerter
• Kontakt med personal och uppföljning kring tid rapportering
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
• Avslutat gymnasieutbildning
• Goda kunskaper i Officepaket främst Excel och teams är ett krav, kunskap inom systemet Tengella är meriterande
• Erfarenhet av administration är meriterande
• B-körkort är meriterande
• Obehindrade kunskaper i svenska och engelska är ett krav, spanska är meriterande
För att lyckas i denna roll är du en självgående, strukturerad och ansvarstagande person som alltid levererar med hög tillförlitlighet. Din öppna och tydliga kommunikationsstil bidrar till ett gott samarbete och skapar en miljö där idéer och tankar kan delas och utvecklas. Du har ett starkt driv och bygger förtroende i dina relationer, vilket bidrar till en positiv och inspirerande arbetsmiljö. Med en god inställning arbetar du för att skapa stabilitet och framgång, samtidigt som din analytiska förmåga och ditt intresse för siffror gör dig väl förberedd för att möta de krav och möjligheter som rollen innebär.
Övrig information
Start: Mitten på Maj Plats: Göteborg Lön: Enligt överenskommelse
Vi använder en kompetensbaserad metodik i alla rekryteringsprocesser för att säkerställa fördomsfria urval. Vi jobbar också med löpande urval, vilket innebär att vi tar ner annonsen när tillräckligt många kandidater har ansökt. Om du blir aktuell för tjänsten kommer vi att kontakta dig för en första telefonintervju. Oavsett om du går vidare i processen eller inte så kommer du att få återkoppling på din ansökan.
