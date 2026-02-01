Administratör på deltid
Vi söker nu en självgående och prestigelös administratör som trivs med en varierad roll och gillar att få saker att fungera i vardagen. Hos oss blir du kontorets nav - den som ser till att administration, praktiska ärenden och flöden flyter på smidigt.Publiceringsdatum2026-02-01Dina arbetsuppgifter
I rollen ingår bland annat:
Grundläggande personalrapportering
Orderadministration
Sammanställning av enklare rapporter
Praktiska kontors- och fordonsärenden, t.ex.Bokning av verkstad och service
Hämta/lämna fordon på verkstad
Paketmottagning och enklare lokalärenden
Vi söker dig som
Är strukturerad, lösningsorienterad och ansvarstagande
Trivs med att arbeta brett och varierat
Är flexibel och inte rädd för att "hugga i där det behövs"
Har god administrativ förmåga och grundläggande IT-vana
Har B-körkort (krav)
Tidigare erfarenhet av administration är meriterande, men rätt inställning och personlighet är minst lika viktigt.Om tjänsten
Deltid: 2-3 dagar per vecka
Arbetsplats: Älvsjö
Start: Omgående
Låter det här som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag - urval sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Starfinder AB
(org.nr 559193-7205) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Marcus Sölvin marcus.solvin@starfinder.se Jobbnummer
9715859