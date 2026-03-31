Administratör på Bollerup
2026-03-31
Vill du arbeta i en inspirerande miljö där hundrafemtioårig tradition möter framtid?
Vi söker nu en engagerad och erfaren administratör till en heltidstjänst på vårt kansli på Bollerups Lantbruksinstitut och Naturbruksgymnasium. Om tjänsten
Som administratör på Bollerup kommer du att arbeta brett med både ekonomi inom skola och lantbruk, samt skoladministration.
Tjänstens huvudsakliga arbetsuppgifter är:
Fakturering, bokföring, hantering av kund- och leverantörsreskontra
Skoladministration samt administrativa uppgifter kopplade till hela verksamheten
Service och support till elever, personal och externa kontakter
Du blir en del av Bollerups administrativa avdelning som tillsammans målmedvetet utvecklar och driver administrationsarbetet framåt inom verksamheten.
Din profil
Vi söker dig som har utbildning och erfarenhet inom ekonomi, redovisning eller motsvarande område.
Du har mycket goda kunskaper i Office och MS365/Google Workspace och är van vid att arbeta i digitala plattformar och affärssystem.
Du behöver flera års erfarenhet av administrativt arbete inom ekonomi och det är meriterande om du har arbetat med skoladministration.
Som person trivs du med att arbeta självständigt, tar ansvar och bidrar aktivt till administrationens utveckling. Du är strukturerad och planeringsorienterad, samtidigt som du är flexibel och serviceinriktad. Med din naturliga samarbets-och kommunikationsförmåga skapar du goda relationer med både kollegor, elever och externa kontakter.
Du är trygg i din roll och har lätt för att stötta och hjälpa både elever och personal i det dagliga administrativa arbetet.
Välkommen med din ansökan
Skicka personligt brev och CV till: hr@bollerup.se
Märk din ansökan "administratör kansliet"
Skicka din ansökan senast den 27 april. november. Rekrytering sker löpande.
Frågor kring tjänsten besvaras av ekonomichef Johan Hortevalljohan.hortevall@bollerup.se
Bollerup är ett fristående naturbruksgymnasium, med inriktning lantbruk eller häst. Skolan ligger vackert belägen mitt på Österlen. Bollerup driver ett modernt lantbruk på 700 hektar med växtodling, mjölk- och köttproduktion, samt en integrerad grisproduktion. Så ansöker du
