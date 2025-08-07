Administratör | Myndighet i Stockholm | Manpower
2025-08-07
Vill du arbeta i en samhällsviktig verksamhet där du får kombinera service, struktur och förbättringsarbete? Vi söker nu dig som är självgående, lösningsorienterad och har ett öga för struktur till ett uppdrag inom kundtjänst och verksamhetsstöd hos en statlig myndighet med fokus på logistik.
Du kommer att arbeta som konsult, vilket innebär att du är anställd av oss på Manpower men arbetar på plats hos myndigheten i Stockholm.
Om rollen:
Du kommer att spela en central roll i kundtjänsten och vara ett viktigt stöd för både interna användare och specialister. Uppdraget passar dig som är självgående, lösningsorienterad och har ett öga för struktur och förbättringar. Som administratör kommer du att arbeta med ärendehantering, intern kommunikation och utveckling av stödmaterial. Du kommer även att bidra till förbättringar av system och processer inom kundtjänst.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
* bevaka och hantera inkommande e-post i flera funktionsbrevlådor
* registrera och fördela ärenden till rätt funktion eller specialist
* säkerställa att ärenden uppdateras och följs upp inom rimlig tid. Vid behov ta initiativ till dialog med ansvariga funktionsroller/specialister för att säkerställa en effektiv handläggning.
* utveckla och uppdatera hjälptexter, instruktioner och FAQ
* identifiera förbättringsbehov i ärendehanteringssystemet och föreslå lösningar
* planera och genomföra interna utbildningar samt Öppet hus-aktiviteter riktade till interna intressenter. Detta inkluderar planering, information samt insamling av återkoppling i syfte att öka förståelsen för kundtjänstens verksamhet och ärendehanteringssystemet.
Omfattning:
Omfattning: Heltid, 40 timmar/vecka
Startdatum: Tidigast 25 augusti 2025
Uppdragets längd: 12 månader med möjlighet till förlängning
Placeringsort: Stockholm, resor kan förekomma
Distansarbete: Möjlighet till distansarbete 2 dagar/vecka (i snitt per månad)Publiceringsdatum2025-08-07Kravprofil för detta jobb
* gymnasium eller likvärdig utbildning
* minst tre månaders erfarenhet av administrativt arbete inom offentlig sektor
* goda kunskaper i MS Office eller likvärdigt
* minst ett (1) års arbetslivserfarenhet från liknande arbete
* kunna kommunicera obehindrat på svenska, såväl i tal som i skrift
* mycket goda kunskaper i ärendehanteringssystem som Zendesk, ServiceNow eller likvärdigt
Vi ser också att du har förmåga att arbeta strukturerat, självständigt och med hög servicekänsla. Du har en god kommunikativ förmåga och vana att skapa dokumentation och utbildningsmaterial.
För att vara aktuell för tjänsten så behövs även:
* Två referensuppdrag som visar:
* Minst 3 månaders uppdragstid
* Liknande arbetsuppgifter inom administration och kundkontakt
* Minst ett uppdrag inom offentlig sektor
Intresserad? Skicka in ditt CV. Ditt CV behöver tydligt visa vart du har jobbat samt vilka system du arbetat i. Specificera vilka uppdrag som den efterfrågade erfarenheten har uppnåtts, inklusive tidsperioden i formatet ÅÅ-MM och om det rörde sig om en heltid- eller deltidsanställning.
Sök tjänsten idag!
Vid frågor är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Alexandra Eriksson via e-post: Alexandra.Eriksson@manpower.se
. Urval sker löpande. Vi ser fram emot att höra från dig!
Sista dag att ansöka är 2025-08-19
