Administratör med samordningsansvar till Infocenter
Vill du skapa ett välkomnande möte för studenter, medarbetare och besökare? Brinner du för service och gillar att kombinera administration med utveckling? Då har vi ett spännande och omväxlande jobb för dig i vårt Infocenter!
Om jobbet
Som administratör i Infocenter är du en nyckelperson i universitetets dagliga verksamhet - och har en central del i universitetets ansikte utåt. Du är ofta den första kontakten för studenter, medarbetare och besökare, både i receptionen, via telefonväxeln och i vårt ärendehanteringssystem.
I rollen ingår att:
• Ge professionell service och vägledning i olika kanaler.
• Söka information, prioritera ärenden och följa upp så att frågor hanteras effektivt.
• Säkerställa att rätt funktion tar över när du själv inte har svaret.
Du arbetar lösningsorienterat, självständigt och strukturerat, med stort ansvar för kvalitet, tempo och service i det dagliga flödet. Utöver det operativa arbetet bidrar du aktivt till att utveckla arbetssätt, processer och digitala rutiner genom förbättringsförslag och egna initiativ.
Som campussamordnare vid Infocenter har du ett övergripande ansvar för att helheten fungerar smidigt på ditt campus. Du samordnar, prioriterar och stöttar kollegor, skapar tydlighet i ansvarsfördelning och driver utveckling tillsammans med teamet.
Du blir ett kommunikationsnav och en viktig motor i hur campus fungerar i praktiken - med möjlighet att påverka både arbetsmiljö och verksamhetsutveckling.
Om dig
Vi söker dig som trivs med ansvar och gillar att skapa struktur i en miljö där tempot kan växla. Du ser möjligheter till förbättring och vill bidra till att utveckla både arbetssätt och verksamhet.
Du har förmåga att snabbt sätta dig in i nya frågor, prioritera och fatta välgrundade beslut. Du är analytisk, lösningsorienterad och tar initiativ när det behövs.
Din kommunikativa förmåga är stark - du uttrycker dig tydligt i tal och skrift, delar med dig av kunskap och samarbetar effektivt med kollegor och andra funktioner.
Vi värdesätter att du är drivande, har ett öppet sinne och vågar tänka nytt. Du behåller fokus även i pressade situationer och agerar professionellt. Med din energi och ditt engagemang bidrar du till en välfungerande och välkomnande miljö för alla.
Vi vill att du har:
• Erfarenhet av servicefunktioner (kundservice, telefonväxel, reception eller liknande)
• Erfarenhet av informationssökning
• Mycket goda kunskaper i både tal och skrift i svenska
• Goda kunskaper i både tal och skrift i engelska
• God datorvana och systemförståelse
• Gymnasieexamen eller motsvarande
Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet av ärendehanteringssystem
• Erfarenhet av digitala kundtjänstlösningar
• Erfarenhet av schemaläggning
• Högskoleutbildning
• Deltagande i utvecklingsprojekt
• Administrativ erfarenhet från offentlig verksamhet
Din arbetsplats
Infocenter är den naturliga ingången till Linköpings universitet. Infocenter finns på tre campus på två orter. Hit kan studenter, anställda, besökare och allmänhet vända sig för att få hjälp. Infocenter kan hjälpa till med studieadministrativa frågor, ge viss IT-support och ge allmän information om universitetet.
Idag är Infocenters öppettider 8.00-16.30 vardagar. Du ingår i ett arbetslag enligt ett roterande schema för de tre huvuduppdragen: reception, växel och ärendehantering. Din placering är Linköping, men du kan också arbeta från Norrköping vid behov. Vid speciella tillfällen kan arbete på kvällstid eller klämdagar förekomma.
Om anställningen
Heltid. Tillsvidare.
Tillträde enligt överenskommelse.
Lön och förmåner
Linköpings universitet tillämpar individuell lönesättning.
