Administratör med erfarenhet av sjukersättning

Sway Sourcing Sweden AB / Administratörsjobb (offentlig verksamhet) / Stockholm
2025-09-03


Vi söker en erfaren och strukturerad administratör för ett uppdrag där du kommer arbeta med frågor kring sjukersättning.
Arbetsuppgifter
Hantera ärenden kopplade till sjukersättning för brukare


Ha kontakt med Försäkringskassan, inklusive hantering av intyg och telefonsamtal


Samarbeta för att bygga upp en långsiktig och fungerande process för sjukersättning


Administrativa uppgifter kopplade till ekonomiska frågor, bl.a. fordran i balansräkningen


Arbeta i eller snabbt kunna sätta sig in i redovisningssystem

Kvalifikationer
5-10 års erfarenhet av administrativt arbete


Dokumenterad erfarenhet av liknande arbetsuppgifter


Goda kunskaper i att arbeta metodiskt, strukturerat och med hög noggrannhet


Erfarenhet av arbete mot Försäkringskassan och med sjukersättningsärenden är starkt meriterande


Det är en fördel med erfarenhet av ekonomiska uppgifter


God förmåga att förstå och arbeta i olika redovisningssystem

Personliga egenskaper
Ordningssam och noggrann


Metodisk, strukturerad och lösningsorienterad


God samarbetsförmåga och förmåga att passa in i en mindre arbetsgrupp


Självständig men även prestigelös i samarbetet med kollegor



Tillträde och ansökan:Startdatum: omgående
Uppdragslängd: Till att börja med 2-3 månader. Möjlighet kan finnas till anställning hos kunden
Omfattning: Heltid. Möjlighet att gå ner i omfattning (till exempel 50%) beroende på hur processen utvecklas
Sista ansökningsdagen: omgående
Ort: Stockholm
Kontaktperson: 0790 062 711
Urval och intervjuer sker löpande!


Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag - snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering.

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-20
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Sway Sourcing Sweden AB (org.nr 559360-7517)

Arbetsplats
Sway Sourcing

Kontakt
Isabel Tataje
isabel@swaysourcing.com

Jobbnummer
9491032

