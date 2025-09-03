Administratör med erfarenhet av sjukersättning
2025-09-03
Vi söker en erfaren och strukturerad administratör för ett uppdrag där du kommer arbeta med frågor kring sjukersättning.
Arbetsuppgifter
Hantera ärenden kopplade till sjukersättning för brukare
Ha kontakt med Försäkringskassan, inklusive hantering av intyg och telefonsamtal
Samarbeta för att bygga upp en långsiktig och fungerande process för sjukersättning
Administrativa uppgifter kopplade till ekonomiska frågor, bl.a. fordran i balansräkningen
Arbeta i eller snabbt kunna sätta sig in i redovisningssystem
Kvalifikationer
5-10 års erfarenhet av administrativt arbete
Dokumenterad erfarenhet av liknande arbetsuppgifter
Goda kunskaper i att arbeta metodiskt, strukturerat och med hög noggrannhet
Erfarenhet av arbete mot Försäkringskassan och med sjukersättningsärenden är starkt meriterande
Det är en fördel med erfarenhet av ekonomiska uppgifter
God förmåga att förstå och arbeta i olika redovisningssystem
Personliga egenskaper
Ordningssam och noggrann
Metodisk, strukturerad och lösningsorienterad
God samarbetsförmåga och förmåga att passa in i en mindre arbetsgrupp
Självständig men även prestigelös i samarbetet med kollegor
Tillträde och ansökan:Startdatum: omgående
Uppdragslängd: Till att börja med 2-3 månader. Möjlighet kan finnas till anställning hos kunden
Omfattning: Heltid. Möjlighet att gå ner i omfattning (till exempel 50%) beroende på hur processen utvecklas
Sista ansökningsdagen: omgående
Ort: Stockholm
Kontaktperson: 0790 062 711
Urval och intervjuer sker löpande!
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag - snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Ersättning
