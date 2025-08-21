Administratör / Kundtjänstmedarbetare

Hirely AB / Backofficejobb / Linköping
2025-08-21


Visa alla backofficejobb i Linköping, Mjölby, Åtvidaberg, Finspång, Motala eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Hirely AB i Linköping, Mjölby, Åtvidaberg, Motala, Norrköping eller i hela Sverige

Publiceringsdatum
2025-08-21

Om företaget
Voky och Nordic Souvenir är en del av Zollner Group AB. Med över 200 miljoner i omsättning och 100 engagerade medarbetare växer vi snabbt. Vår styrka ligger i kombinationen av service, kreativitet och smarta digitala lösningar. Vi är stolta DI Gasell- och Superföretag, certifierade inom kvalitet och miljö. Huvudkontoret finns i Linköping - med kollegor även i Stockholm, Göteborg, Åre, Helsingfors och Reykjavik.

Din arbetsdag

Vill du arbeta i ett företag med visionen att revolutionera branschen? Som kundtjänstmedarbetare på Voky kommer du rakt in i en utvecklingsinriktad och energirik miljö. Du är spindeln i nätet och växlar mellan kundkontakter, administrativa arbetsuppgifter och enklare IT-support.

Vi erbjuder en arbetsmiljö med engagerade kollegor, högt tempo och tydliga rutiner - där du får möjligheten att växa i en bred administrativ roll.

Exempel på arbetsuppgifter

Bemöta kunder via telefon och mejl på ett professionellt och serviceinriktat sätt

Ge enklare IT-support till kollegor, t.ex. vid inloggningsproblem

Utföra administrativa uppgifter i vårt affärssystem eller i Excel, såsom att fakturera kunder eller att sammanställa och rapportera statistik

Delta i det löpande förbättringsarbetet kring rutiner och digitala lösningar

Vem trivs hos oss

Du är stresstålig, effektiv och noggrann. Du klarar att hantera ett högt tempo med många ärenden parallellt, har "koll på läget" och strävar efter att hitta sätt att förbättra våra arbetssätt och rutiner på. Du arbetar systematiskt, men är flexibel nog att hantera snabba förändringar och avbrott, till exempel när telefonen ringer.

Du har fallenhet för administrativt arbete, en förmåga att få saker gjorda och att ge god service. Du känner ägarskap för dina arbetsuppgifter och ser till att det du ansvarar för blir gjort i tid och med god kvalitet. Datorvana samt goda kunskaper i svenska och engelska är ett krav.

Om anställningen

Omfattning: Heltid, 100%

Tillträde enligt överenskommelse

Placering i Linköping

Övrig information
Sista ansökningsdag 31 juli

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-21
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Hirely AB (org.nr 559522-3099), https://meetastudent.com/

Arbetsplats
Voky

Jobbnummer
9470282

Prenumerera på jobb från Hirely AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Hirely AB: