Administratör / Kundtjänstmedarbetare

Voky och Nordic Souvenir är en del av Zollner Group AB. Med över 200 miljoner i omsättning och 100 engagerade medarbetare växer vi snabbt. Vår styrka ligger i kombinationen av service, kreativitet och smarta digitala lösningar. Vi är stolta DI Gasell- och Superföretag, certifierade inom kvalitet och miljö. Huvudkontoret finns i Linköping - med kollegor även i Stockholm, Göteborg, Åre, Helsingfors och Reykjavik.
Din arbetsdag
Vill du arbeta i ett företag med visionen att revolutionera branschen? Som kundtjänstmedarbetare på Voky kommer du rakt in i en utvecklingsinriktad och energirik miljö. Du är spindeln i nätet och växlar mellan kundkontakter, administrativa arbetsuppgifter och enklare IT-support.
Vi erbjuder en arbetsmiljö med engagerade kollegor, högt tempo och tydliga rutiner - där du får möjligheten att växa i en bred administrativ roll.
Exempel på arbetsuppgifter
Bemöta kunder via telefon och mejl på ett professionellt och serviceinriktat sätt
Ge enklare IT-support till kollegor, t.ex. vid inloggningsproblem
Utföra administrativa uppgifter i vårt affärssystem eller i Excel, såsom att fakturera kunder eller att sammanställa och rapportera statistik
Delta i det löpande förbättringsarbetet kring rutiner och digitala lösningar
Vem trivs hos oss
Du är stresstålig, effektiv och noggrann. Du klarar att hantera ett högt tempo med många ärenden parallellt, har "koll på läget" och strävar efter att hitta sätt att förbättra våra arbetssätt och rutiner på. Du arbetar systematiskt, men är flexibel nog att hantera snabba förändringar och avbrott, till exempel när telefonen ringer.
Du har fallenhet för administrativt arbete, en förmåga att få saker gjorda och att ge god service. Du känner ägarskap för dina arbetsuppgifter och ser till att det du ansvarar för blir gjort i tid och med god kvalitet. Datorvana samt goda kunskaper i svenska och engelska är ett krav.
Om anställningen
Omfattning: Heltid, 100%
Tillträde enligt överenskommelse
Placering i Linköping
