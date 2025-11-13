Administratör/koordinator till siemens energy
Är du en strukturerad och problemlösande administratör och söker nya utmaningar? Randstad Norrköping söker nu administratör/koordinator till Siemens Energy i Finspång. I rollen passar du bra som är en person som har en del teknisk bakgrund och som har både praktisk, teoretisk förståelse och erfarenhet för att utföra ett brett spektrum av varierande uppgifter. Du kommer arbeta med problemlösning, relaterade till schemaläggning, planering, resursorganisation och administration i allmänhet. Arbetet är starkt relaterat till gasturbiner och tillhörande produkter. Vi förväntar oss att du har minst ett par års erfarenhet från en liknande roll som koordinator. För att du ska trivas i denna roll ser vi att du är en person som trivs med att ta eget ansvar och ser lösningar snarare än problem.
Tjänsten är en visstidsanställning med god chans till förlängning eller övertag av kund. Urval kommer att ske löpande så tveka inte att skicka in ditt CV redan idag!
att vara konsult
Randstad Professional är karriärpartnern som hjälper dig att hitta rätt jobb, brinna för det du gör och utveckla din karriär. Som konsult hos oss får du konkurrenskraftig lön, förmåner och kollektivavtalade villkor. Din konsultchef, som alltid finns nära till hands, ser till att du får varierande och utvecklande uppdrag på olika företag, inom olika branscher. Med tillgång till ett brett utbud av möjligheter, ett stort globalt nätverk och vår utpräglade specialisering är vi din vägledande partner som hjälper dig att bygga en givande karriär.
om randstad professional
Randstad Professional är specialiserade inom kvalificerade yrkesroller och är en del av Randstad, en global ledare för talanger med visionen att vara världens mest rättvisa och specialiserade talangföretag. Med huvudkontor i Nederländerna verkar Randstad på 39 marknader och har cirka 40 000 medarbetare. Genom detta globala nätverk i kombination med en stark lokal förankring kan vi erbjuda ett stort utbud av varierande och utvecklande uppdrag och tjänster för dig som är akademiker eller specialist. Som en partner för talanger och genom vår utpräglade specialisering hjälper vi dig att att säkra rätt jobb, utveckla relevant kompetens och hitta tillhörighet i arbetslivet.
Ansvarsområden
Planera och koordinera system- och komponentinspektioner hos Siemens Energys leverantörer
Uppdatera och följa upp inspektionsschema, tilldela inspektörer och övervaka framsteg
Administrera avvikelser som identifierats under inspektion och kontinuerlig uppföljning
Resursplanering för inspektörer i nära samarbete med andra avdelningar.
Stödja genomförandet av projektet med den administrativa delen kopplad till inspektioner och rapporter. Samla in, distribuera och arkivera inspektionsrapporterKvalifikationer
Du har en gymnasieutbildning
Vi ser att du har minst ett par års erfarenhet från likande roller som koordinator gärna med teknisk inriktning
Vi ser att du är en problemlösare och har förmågan att arbeta självständigt och att hantera flera uppgifter samtidigt
Du ska ha god/mycket god erfarenhet av att arbeta i Officepaketet och andra system. Erfarenhet av att arbeta i SAP, PLM-system är meriterande.
Kommunikativ och uttrycker dig väl i tal och skrift, på både engelska och svenska
Randstad
Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden.
