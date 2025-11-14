Administratör/koordinator till Finspång!
2025-11-14
Är du en strukturerad och lösningsorienterad person med tekniskt intresse? Trivs du i en roll där du får kombinera administration, planering och samordning? Då kan detta vara en möjlighet för dig.
Vi söker en Administrator / Inspection Coordinator som vill arbeta nära både interna team och externa leverantörer inom en teknisk verksamhet kopplad till gasturbiner och tillhörande produkter.
I rollen ansvarar du för att planera, samordna och administrera olika typer av system- och komponentinspektioner hos leverantörer. Arbetet är både praktiskt och teoretiskt och innebär daglig kontakt med flera avdelningar, inspektörer och externa parter. Du får en central funktion där du bidrar till att säkerställa kvalitet, dokumentation och effektivt flöde i projekten.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
• Planera och koordinera system- och komponentinspektioner hos leverantörer
• Uppdatera och följa upp inspektionsplaner och tidsscheman
• Resursplanera och fördela inspektörer i nära samarbete med andra avdelningar
• Följa upp inspektionsstatus samt säkerställa att rätt kompetens finns på plats
• Samla in, distribuera och arkivera inspektionsrapporter
• Administrera avvikelser och "punch items" samt följa upp deras status
• Stödja projektorganisationen i administrativa delar kopplade till inspektioner och rapportering
Vem är du?
Vi söker dig som har ett tekniskt intresse och gärna tidigare erfarenhet från en koordinerande roll. Du trivs i en miljö där du behöver vara noggrann, strukturerad och serviceinriktad. Du arbetar självständigt, är van vid många kontaktytor och har lätt för att kommunicera med både interna och externa parter.
Vi ser att du har:
• God kommunikativ förmåga
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska
• God datorvana, särskilt inom MS Office och olika administrativa system
• Erfarenhet av affärssystem är meriterande (t.ex. SAP, PLM eller liknande)
• Några års erfarenhet av en liknande koordinerande eller administrativ roll
Om verksamheten
Konsultrollen passar dig som på kort tid vill skaffa dig bred erfarenhet. Vi erbjuder dig chansen att arbeta på populära arbetsplatser med välkända varumärken där du kan utveckla din kompetens och bredda ditt CV. Du kommer att trivas som konsult om du söker en värld av spännande uppdrag och nya kontaktnät. Vid din sida har du din konsultchef som agerar bollplank och stöttar dig i att lyckas på dina uppdrag. Vi vill att du ska må bra och trivas med oss på Poolia. Därför erbjuder vi dig friskvårdsbidrag, rabatter på olika träningsanläggningar och ordnar regelbundet sociala aktiviteter. Självklart omfattas din anställning på Poolia av kollektivavtal, försäkringar, tjänstepension samt företagshälsovård. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-11-21
