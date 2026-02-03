Administratör/internservice sökes - deltid
Perido AB / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2026-02-03
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Perido AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Huddinge
, Järfälla
eller i hela Sverige
Vill du arbeta i en ansvarsfull och varierad funktion där administration, internservice och daglig service samverkar? Vi söker nu dig som vill arbeta hos en kund i centrala Stockholm med en mix av administrativa uppgifter, bokning och samordning samt bemanning av reception. Uppdraget passar dig som trivs med struktur, service och ett självständigt arbetssätt i en verksamhet under utveckling.Publiceringsdatum2026-02-03Om tjänsten
Vi på Perido söker en administratör/internservicemedarbetare till en kund med verksamhet i centrala Stockholm. Rollen är bred och passar dig som trivs med ansvar, struktur och att vara en viktig del av den dagliga verksamheten. Uppdragets omfattning är 32h/v och arbetet sker på plats på kontoret.
Dina ansvarsområden
I rollen ansvarar du för att ta emot och hantera bokningar av konferensrum. Arbetet innefattar även fakturering av bokningar samt, vid behov, schemaläggning av vaktmästare och vikarier. Därutöver ingår att bemanna receptionen några timmar varje dag och fungera som en naturlig kontaktpunkt för besökare och kollegor.
Du kommer att arbeta i ett nytt verksamhetssystem som är nytt för alla i organisationen. Det finns därför inga färdiga mallar eller etablerade arbetssätt, vilket ställer krav på struktur, självständighet och förmåga att ta initiativ.
Dina egenskaper
Vi söker dig som är en stabil och trygg person som behåller lugnet även i perioder med hög arbetsbelastning. Du är stresstålig, orädd och tar ansvar för dina arbetsuppgifter på ett självständigt sätt. Du arbetar noggrant och strukturerat och har lätt för att sätta dig in i nya system och arbetssätt. Rollen innebär många kontaktytor, vilket gör att du trivs i en serviceinriktad funktion och har ett professionellt bemötande i vardagen.
Är det dig vi söker?
Vi ser fram emot att läsa din ansökan, varmt välkommen med den redan idag!Kvalifikationer
Gymnasium eller likvärdig utbildning
Kunskaper i MS Office eller likvärdigt
Kunna kommunicera obehindrat på svenska och engelska, såväl i tal
som skrift.Tjänstens omfattning och tillträde
Deltid 32h/v, konsultuppdrag till och med 2026-06-30. Start omgående.Så ansöker du
Ansökan görs på vår hemsida perido.se/. Klicka på knappen ansök i annonsen för aktuell tjänst och fyll i dina uppgifter samt bifoga CV. Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan så snart som möjligt då urval sker löpande. Notera att viss information gällande uppdraget och/eller kundföretaget medvetet kan ha utlämnats från annonsen, först vid kontakt med ansvarig rekryterare får du all information som du behöver.
De flesta frågor eller funderingar kan du hitta svar på under perido.se/vanliga-fragor/. Om du fortfarande inte hittat svaret du söker är du välkommen att kontakta oss på fraga@perido.se
så svarar någon av våra rekryteringskommunikatörer dig. Ange alltid tjänstens referensnummer 35660 i ämnesraden. Vänligen notera att vi endast tar emot ansökningar på vår hemsida och att vi inte har möjlighet att svara på hur du ligger till i processen eller vilket kundföretaget är om det utelämnats ur annonsen.
Om Perido
Varför heter företaget Perido? Det kommer från det latinska ordet Peridoneus som betyder "väl matchad". Att matcha vår konsults kompetens och karriärinriktning med våra kunders behov är det vi är allra bäst på! Perido är ett konsult- och rekryteringsföretag inom tjänstemannasektorn som hjälper dig till nästa steg i yrkeslivet och vår vision är att alla ska trivas och vara engagerade på jobbet. Vi har vuxit stadigt sedan starten 2003 och har över 1500 medarbetare över hela landet, varav ett femtiotal interna medarbetare på våra huvudkontor i Stockholm och Göteborg. Som konsult hos oss blir du en viktig del av vår organisation och du växer tillsammans med oss genom att förstärka med din kompetens ute i våra kunders organisationer. Läs mer om oss på Perido: https://perido.se/om-oss/. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "35660". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Perido AB
(org.nr 556639-6387), http://www.perido.se Jobbnummer
9721082