Administratör inom Vatten & Återvinning
Säters kommun, Samhällsbyggnadssektorn / Backofficejobb / Säter Visa alla backofficejobb i Säter
2025-10-28
När du arbetar i Säters kommun arbetar du för framtidstro och livskvalitet för Säterborna. Med engagemang och samarbete arbetar vi för ett hållbart samhälle, och du är välkommen till oss!
Publiceringsdatum2025-10-28
Arbete som administratör med huvudfokus kundtjänst på VA/Återvinning. Detta innebär bl.a. fakturahantering, arbete med kundreskontra och kundkontakter via telefon, mail och ärendehanteringssystem (infracontrol)
Stor del av arbetet utförs inom vårt kundsystem BFUS.
Även övriga administrativa uppgifter inom Samhällsbyggnad förekommerKvalifikationer
Ska krav:
* Gymnasieexamen från inom ekonomi eller administration
* Erfarenhet att arbeta inom BFUS (BFUS är vårt kundsystem och används dagligen i vårt arbete)
* Minst 5 års erfarenhet av kundtjänst
* Erfarenhet av ärendehantering/administration inom VA & återvinning
* Flytande i svenska språket i tal & skrift
Meriterande krav:
* Erfarenhet av kundreskontra & kravhantering
* Erfarenhet ärendehanteringssystem infracontroll och fetchplanner
* Ledande eller samordnande befattning inom kundtjänstDina personliga egenskaper
* Du har förmågan att arbeta med andra människor; att lyssna, visa empati och respekt. Du är prestigelös och uppmärksammar och belönar andras bidrag.
* Du har en hög förmåga att leverera resultat, både vad gäller kvalitet och produktivitet. Du arbetar på ett systematiskt, metodiskt och pålitligt sätt. Du har lätt för att fokusera på kundens behov och uppnå god kundtillfredsställelse.
* Du har förmågan att anpassa dig till förändrade förhållanden. Du uppmuntrar och stödjer förändringsinitiativ. Du har lätt för att anpassa ditt beteende i förhållande till andra människors behov. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Säters kommun, Samhällsbyggnadssektorn Kontakt
Sektorchef Samhällsbyggnad
ANDRÉAS MOSSBERG andreas.mossberg@sater.se 022555512 Jobbnummer
