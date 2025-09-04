Administratör inom personal och löneadministration
Värnamo Kommun / Administratörsjobb / Värnamo Visa alla administratörsjobb i Värnamo
2025-09-04
, Hylte
, Gnosjö
, Gislaved
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Värnamo Kommun i Värnamo
, Jönköping
, Simrishamn
, Ludvika
eller i hela Sverige
Söker du en meningsfull roll där du gör skillnad på riktigt?
Vi söker nu fler engagerade medarbetare som vill vara med och forma framtidens Värnamo. Hos oss arbetar du med människan i fokus och skapar en arbetsdag som är värdefull, både för dig och för våra medborgare.Publiceringsdatum2025-09-04Beskrivning
Är du administrativt skicklig med känsla för struktur och service?
Då kan det här vara rollen för dig!
Hos oss får du möjlighet att både bidra med din kompetens och utvecklas i en spännande och mångsidig organisation.
Vi erbjuder en stimulerande arbetsmiljö med korta beslutsvägar, ett öppet och positivt arbetsklimat samt ett ledarskap som bygger på tillit och samarbete.
Som administratör hos oss blir du en nyckelperson i att ge ett professionellt och verksamhetsnära stöd till hela omsorgsförvaltningen. Du arbetar nära både chefer, samordnare och medarbetare och har också externa kontakter, till exempel med Försäkringskassan.
Varmt välkommen med din ansökan!Dina arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter omfattar bland annat att:
- hantera personal- och löneadministrativa ärenden
- schemalägga och schemaplanera löpande
- stötta enhetschefer och samordnare i deras administrativa uppdrag
- stötta medarbetare kring frågor och registrering i lönesystem
- samarbeta med bemanningsfunktionen
- säkerställa att lagar, avtal och rutiner följs i det administrativa arbetet
- bidra till att utveckla och förbättra administrativa processer
Som medarbetare i Värnamo kommun bidra du till att förverkliga kommunens vision och värdegrund. Det handlar om att bygga starka relationer och ha ett positivt förhållningssätt gentemot både kollegor och de vi möter i vårt arbete. Som medarbetare förväntas du gestalta värdegrunden i varje möte - med medborgare, kollegor, besökare och uppdragsgivare - genom ditt sätt att utöva din roll och utföra ditt uppdrag. Tillsammans skapar vi ett arbetsklimat präglat av delaktighet, engagemang och ansvarstagande.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en eftergymnasial utbildning inom personal- eller löneadministration, eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har praktisk erfarenhet och god förståelse för schemaplanering och schemaläggning i verksamheter som pågår dygnet runt. För att lyckas med ditt
uppdrag har du aktuell kunskap om lagar och avtal som reglerar schemaläggning, vilket ger dig rätt förutsättningar att stötta verksamheten.
Vidare ser vi att du som sökande:
- har mycket god kommunikativ förmåga i svenska, i både tal och skrift
- har en god samarbetsförmåga och anpassar dig lätt till förändringar.
- är strukturerad, serviceinriktad, relationsskapande och trivs i en miljö med högt tempo.
I vårt urval lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet och söker dig som kan visa upp hög integritet och respekt för din roll som tjänsteperson. Vi ser att du som sökande är en social person med ett positivt förhållningssätt, samtidigt som du är drivande i din personliga utveckling. Du delar gärna din kunskap med kollegor och kan kombinera din samarbetsförmåga med att ge professionellt stöd. Du drivs av att stödja verksamheten genom planering, uppföljning och analyser samt genom att föreslå förbättringar på ett pedagogiskt och närvarande sätt.
Vidare är det meriterande om du har:
- goda IT-kunskaper
- erfarenhet av HR-systemet Heroma
- erfarenhet av att arbeta i miljöer där förändrings- och förbättringsarbete är en naturlig del
- B-körkort Anställningsvillkor
Under förutsättning att erforderliga beslut fattas har du nu möjlighet att tillträda en tjänst med bra villkor och förmåner där individuell lönesättning tillämpas, och anställningsvillkor som regleras i kollektivavtal. Med flexibla arbetstidslösningar, såsom generös flextid, främjar vi ett hållbart arbetsliv som ger balans mellan arbete och privatliv. Vi värdesätter din hälsa och skapar en arbetsmiljö där du kan utvecklas både professionellt och personligt.
Läs mer om oss som arbetsplats, anställningsvillkor och anställningsförmåner-
Att jobba hos oss - Värnamo kommun (varnamo.se)
För denna tjänst krävs ett giltigt utdrag ur belastningsregistret. Utdraget beställs via Polisens webbplats och ska uppvisas innan anställningen kan påbörjas. Vi rekommenderar att du ansöker om detta i god tid, då handläggningstiden kan variera.https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Välkommen med din ansökan senast, 2025-09-24
Din ansökan skickar du in via vårt webbaserade rekryteringsverktyg, Varbi och ska omfatta:
- Cv.
- Personligt brev där du motiverar ditt intresse och vad du kan bidra med.
- Referenser lämnas efter eventuell intervju.
Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi att du kontaktar rekryterande chef innan du går vidare med din ansökan.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt alla samtal om annonserings- och rekryteringshjälp.
Administration och Bemanningsfunktionen. Den administrativa enheten är en del av omsorgsförvaltningens stödfunktion och ansvarar för personal- och löneadministration för hela förvaltningen, som omfattar cirka 1 000 medarbetare. Vårt uppdrag är att ge omsorgsverksamheten ett kvalitetssäkrat, verksamhetsnära och effektivt administrativt stöd - så att chefer och medarbetare kan fokusera på sitt kärnuppdrag.
Omsorgsförvaltningen. Vi ansvarar för våra äldre, personer med funktionshinder och kommunens hemsjukvård. Förvaltningen arbetar även med rehab och förebyggande för att våra medborgare ska kunna leva ett gott liv hela livet.
Läs mer om oss på: https://kommun.varnamo.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/forvaltningar/omsorgsforvaltningen.html
Värnamo kommun, kommunen med stort hjärta, mitt i Småland. Vi är en central del av den starka tillväxtregionen präglad av Gnosjöandan och hög sysselsättning. Här finns en anda av ständig rörelse och stora visioner för framtiden. Vi lyfter fram både stora och små framgångar, vilket stärker stolthet och gemenskap för alla som bor här. Som medarbetare hos oss har du människan i fokus och skapar värde för både dig själv och medborgarna, samtidigt som du bidrar till att göra Värnamo till en ännu bättre plats att leva och växa i.
Läs mer om oss på: http://www.varnamo.se/ Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/368". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Värnamo kommun
(org.nr 212000-0555) Arbetsplats
Omsorgsförvaltningen, Kontakt
Enhetschef Marie Johansson 0370-377083 Jobbnummer
9491449