Administratör för korttidsuppdrag - Eskilstuna
2025-09-19
Har du goda kunskaper i Excel, är noggrann och vill bidra med administrativt stöd under några veckor? Då har vi ett perfekt uppdrag för dig!
Vi söker nu, för vår kunds räkning, en administratör som kan stötta med registrering av gamla fraktsedlar för tomgods i Excel. Detta är ett kortare uppdrag på cirka tre veckor med omgående start.
Dina arbetsuppgifter kommer främst att bestå av:
• Registrera fraktsedlar i Excel
• Säkerställa att informationen blir korrekt och komplett
• Bidra till ordning och struktur i dokumentationen
Du får en kort upplärning på 1-2 dagar innan du kan arbeta självständigt.
Arbetstiderna är dagtid, kl. 07:00-16:00, måndag till fredag.
Ort: Eskilstuna
Anställning: Konsult via StudentConsulting
DETTA SÖKER VI
• Är noggrann, strukturerad och trivs med rutinmässiga arbetsuppgifter
• Har grundläggande till goda kunskaper i Excel
• Kan börja på kort varsel och arbeta under hela perioden
Tidigare erfarenhet av administration är meriterande men inte ett krav - det viktigaste är att du är ordningsam och har förmåga att snabbt sätta dig in i nya arbetsuppgifter.
Låter det här som ett uppdrag för dig? Sök redan idag! Urval och intervjuer sker löpande.
OM FÖRETAGET
Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi tillsatt över 20 000 jobb det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport. Hitta din framtid på www.studentconsulting.com
