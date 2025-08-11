Administratör/Familjerättsassistent till Familjerätten
2025-08-11
Publiceringsdatum2025-08-11
Vill du arbeta i en samhällsviktig verksamhet där du får bidra till att barn och familjer får rätt stöd i rätt tid? Vi söker nu en strukturerad och serviceinriktad administratör/ familjerättsassistent till vår familjerättsenhet i Gävle kommun. Gör Gävle meningsfullt tillsammans med oss.
Arbetet som administratör/familjerättsassistent är en central del i verksamheten och arbetsuppgifterna är situationsanpassade och flexibla efter verksamhetens behov. Du kommer att vara en viktig del av teamet och arbeta nära våra familjerättssekreterare.
Ditt uppdrag är att vara ett administrativt stöd till våra familjerättssekreterare och chef. I rollen ingår det att boka klienter och kalla in dessa till samtal och möten. Du kommer även att hantera inkomna ärenden och dokumentera i vissa samt registrera och arkivera i våra verksamhetssystem.
Ha kontakt med medborgare, myndigheter och andra aktörer. Svara på frågor från medborgare och klienter. Du kommer att ha hand om flera administrativa uppgifter inom vår enhet och ha hand om vissa familjerättsliga ärenden.
Vår arbetsgrupp består tio familjerättssekreterare, en enhetschef och en administratör/familjerättsassistent som vi härmed söker. Vår verksamhet är centralt placerad vi sitter mitt på stan.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en godkänd utbildning inom administration eller har en annan likvärdig utbildning i kombination med erfarenhet som arbetsgivaren bedömer relevant för tjänsten. Dokumenterad erfarenhet av minst två års administrativt arbete gärna inom offentlig sektor, eller erfarenhet inom socialtjänsten gärna inom familjerätt.
Du ska ha god datavana och ha erfarenhet av att ha arbetat med olika IT-system. Kan du Flexite, Treserva, Power BI, Outlook och Teams är det meriterande. Du ska ha registrerat och arkiverat i olika verksamhetssystem och ha god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.
Som person är du noggrann, strukturerad och har god samarbetsförmåga. Du har ett prestigelöst förhållningssätt i ditt samarbete med andra. Du har förmågan att planera och organisera ditt arbete och har lätt för att sätta upp mål, organisera resurser, följa upp och avsluta aktiviteter. Har ett professionellt bemötande och trivs med att ge bra service. Duktig på att skapa och bibehålla goda relationer, både internt och externt. Du samarbetar väl med personer i olika sammanhang och funktioner. Du ser vad som behöver prioriteras, är effektiv och använder resurserna för att på bästa sätt nå resultat, kunnig på att hitta alternativa lösningar på uppkomna problem.
Är du den administratör/familjerättsassistent vi söker? Varmt välkommen med din ansökan till oss!
