Administratör Facility Management Rosersberg - vikariat
Lidl Sverige KB / Fastighetsskötarjobb / Järfälla Visa alla fastighetsskötarjobb i Järfälla
2026-03-04
, Sollentuna
, Upplands-Bro
, Danderyd
, Sundbyberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lidl Sverige KB i Järfälla
, Sollentuna
, Upplands-Bro
, Danderyd
, Sundbyberg
eller i hela Sverige
Vi är över 5000 engagerade mathjältar som jobbar i våra svenska butiker, på våra lager och kontor - som tillsammans gör vår fantastiska resa möjlig. På så vis kan ännu fler handla och äta god mat av högsta kvalitet till branschens bästa pris. För när vi växer, växer du. Sån är nämligen Lidl.
Jobbpitch
Trivs du i en varierad vardag där service och goda samarbeten står i centrum? Vill du bidra till att våra butiker alltid visar sig från sin bästa sida? Vi söker nu en ny kollega till vårt Facility Management-team. Tjänsten är ett vikariat med start omgående till och med 31 augusti 2027.
Din roll
Facility Management Rosersberg ansvarar för förvaltningen av 75 butiker i regionen. Som administratör hos oss har du en viktig roll i att säkerställa trivsamma och välfungerande butiksmiljöer för både våra kunder och medarbetare. Du ansvarar för administrationen av det dagliga flödet, från inkommande felanmälningar till uppföljning av förebyggande service.
I rollen som administratör arbetar du med varierande arbetsuppgifter såsom att:
* Arbeta självständigt med ärenden i vårt fastighetssystem och hantera allt från felanmälningar och inventarieförvaltning till service, underhåll och tillhörande fakturor
* Ansvara för den administrativa uppföljningen av våra aktiviteter och avtal
* Ha daglig kontakt via mejl och telefon med våra butiker, externa samarbetspartners och interna avdelningar för att ge bästa möjliga stöd och service
I din roll rapporterar du till teamchefen för Facility Management Rosersberg. Publiceringsdatum2026-03-04Profil
Du har en avslutad gymnasieutbildning eller motsvarande. Vi ser gärna att du har ett par års erfarenhet av likvärdigt administrativt arbete, alternativt en relevant facility management-utbildning. Du är en skicklig administratör och för dig är det en självklarhet att vara serviceinriktad i ditt arbete.
Vi ser även att du:
* Trivs med att ha många bollar i luften och att arbeta självständigt under eget ansvar
* Har god dator- och systemvana
* Är strukturerad, noggrann och har en god prioriteringsförmåga
* Har en god kommunikativ förmåga och uttrycker dig obehindrat i tal och skrift på både svenska och engelska. Kunskaper i tyska är meriterande
Vi erbjuder
För oss är det viktigt att våra medarbetare trivs - på alla sätt. Vi erbjuder därför ett arbete i en miljö som karaktäriseras av våra värdeord: prestation, respekt, tillit, jordnära attityd och gemenskap. Eftersom vi växer, kan du växa. Snabbt. Inom din roll, eller mot en annan. På samma plats, eller någon annanstans. Inom butik, lager, kontor. Lokalt, nationellt eller globalt. Vi stöttar dig på din resa mot mer ansvar och nya utmaningar.
Du blir del av ett stort team där alla kavlar upp ärmarna och hjälps åt. Ibland hittar du oss på vårt toppmoderna huvudkontor, där vi har tillgång till gym och härligt rabatterade priser i restaurangen. Men givetvis är vi också en flexibel arbetsplats med möjlighet till hybridarbete. Du får allt från friskvårdsbidrag, föräldrapenningtillägg och medarbetarrabatt i våra butiker till kostnadsfri rådgivning av psykolog, jurist och ekonom samt mängder av erbjudanden via vår förmånsportal. Självklart omfattas du också av kollektivavtal och tjänstepension. Vi möjliggör en rättvis lönesättning inom företaget genom ett icke-diskriminerande lönesystem. Vid fackliga frågor kontakta Unionens lokala fackklubb via e-postadressen unionenklubb_hk@lidl.se
.
Vill du vara med på vår resa?
* Om ditt svar är ja, då söker du jobbet såhär:
* Gå in via länken "Ansök"
* Fyll i formuläret
* Bifoga CV
Vår rekryteringsprocess består av urvalstester, telefonintervju, personlig intervju och referenstagning. Hör av dig till oss om du har ett särskilt behov av anpassning när det kommer till urvalstesterna.
Denna rekrytering sker med löpande urval, varför vi gärna ser att du skickar din ansökan snarast, dock senast den 18 mars 2026.
Tjänsten är ett vikariat med start så snart som möjligt till och med 31 augusti 2027.
Har du frågor om tjänsten eller ansökningsprocessen, vänligen kontakta rekryteringsteamet på mail: jobbhk@lidl.se
.
Vi ser fram emot din ansökan! Ersättning
Undefined Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "646445-44013820". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lidl Sverige KB Arbetsplats
Lidl Kontakt
Lidl Sverige KB 00000 Jobbnummer
9777984