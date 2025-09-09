Administratör | Eskilstuna | ManpowerGroup
2025-09-09
Är du en serviceinriktad administratör med intresse för digitala lösningar och systemstöd? Vi på ManpowerGroup söker just nu en administratör till vår kund i Eskilstuna. Här får du en varierad roll där du arbetar med både support, masterdata och onboarding av återförsäljare. Välkommen med din ansökan!
Ort: Eskilstuna
Start: Snarast möjligt
Uppdrag: Konsultuppdrag till juli 2026
Om rollen
I rollen som administratör kommer du att ha ett brett ansvarsområde och vara en viktig del i att stötta både kunder och interna funktioner.
Exempel på arbetsuppgifter:
* Administrera systemstöd för uppkopplade tjänster och tryckt material
* Hantera supportärenden med kunden i fokus
* Hantera order och säkerställa korrekt kunddata
* Delta i övergångar från gamla till nya plattformar
* Rensa och matcha masterdata
* Onboarding av återförsäljare
* Stödja migrationsaktiviteter, exempelvis utbildning och datahantering
Eventuellt kan även uppgifter som fakturering av återförsäljare och arbete med automatiseringsaktiviteter ingå.
Vem vi söker
Vi söker dig som är lösningsorienterad, har god digital kompetens och trivs i en roll där service och samarbete är i fokus.
Vi tror att du har:
* Digital- och IT-kompetens samt vana av att arbeta i olika system
* Mycket goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift
* En serviceinriktad inställning och trivs med kundkontakt
* Flexibilitet och förmåga att snabbt sätta dig in i nya arbetsuppgifter
* Förmåga att samarbeta och bidra till en positiv teamanda
* Erfarenhet av Salesforce är meriterande
Vad kan Manpower Group erbjuda dig?
ManpowerGroup är ett värderingsstyrt bolag med konsulternas karriärmål i fokus med ett långsiktighet engagemang i våra konsulter för att skapa balans mellan privatliv och arbetsliv. Hos oss får du en trygg anställning med allt vad det innebär i form av marknadsmässig lön, övertidsersättning, semester, tjänstepension, försäkringar enligt kollektivavtal och ett årligt karriärsamtal med din personliga Konsultchef. Friskvårdsbidrag och företagshälsovård är exempel på annat som vi erbjuder alla våra anställda.Publiceringsdatum2025-09-09Så ansöker du
Varmt välkommen med din ansökan genom att registrera ditt CV. Urvalet sker löpande. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-10-07
Detta är ett heltidsjobb.
Manpower
Eric Carlsson eric.carlsson@jeffersonwells.se
