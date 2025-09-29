Administratör/AML- Dokumentation inom bank & Finans

2025-09-29


Vi söker nu en strukturerad och ansvarstagande administratör till ett konsultuppdrag inom bank och finans. Uppdraget är på heltid med start i oktober med placering i Stockholm.

Om rollen
Som administratör inom Documentation Control blir du en viktig del av ett team som ansvarar för att säkerställa korrekta kundtransaktioner och dokumentation. Rollen innebär att du granskar och registrerar handlingar, hanterar avtal och depåer samt stöttar arbetet med kundkännedom (KYC/AML). Du kommer att arbeta nära kollegor i ett team som präglas av samarbete och hög kvalitet.

Publiceringsdatum
2025-09-29

Dina arbetsuppgifter
Kvalitetssäkra och registrera kunddokumentation enligt regelverk

Administrera öppning och stängning av depåer samt hantera avtal och fullmakter

Bistå med posthantering, arkivering och övriga administrativa uppgifter

Samverka med AML-funktion i frågor kring kundkännedom

Vem vi söker

Vi söker dig som har:

Relevant utbildning inom ekonomi, juridik eller motsvarande

Erfarenhet av administration, gärna kopplat till AML eller dokumenthantering

Noggrannhet, ansvarskänsla och god systemvana

Förmåga att uttrycka dig tydligt i tal och skrift

Trivs med att arbeta i team och har god samarbetsförmåga

Meriterande:

Erfarenhet från bank, finans eller försäkring

Vana att arbeta i högt tempo med bibehållen kvalitet

Övrig information
Start: 1 oktober 2025

Omfattning: 100%

Plats: Stockholm (på plats)

Språk: Svenska

Så ansöker du
För frågor om tjänsten kontakta Andreas Alexander på andreasalexander@peopleoffinance.se. Vi intervjuar löpande, så skicka gärna in din ansökan snarast. Tyvärr har vi inte möjlighet att ta emot ansökningar via mejl.

People of Finance & Interim är konsultföretaget för marknadens mest eftertraktade kandidater och företag. Genom oss får du tillgång till både denna tjänst och andra spännande karriärmöjligheter. Följ oss gärna på LinkedIn för att hålla dig uppdaterad om nya uppdrag. klicka här för att följa!

Sökord: AML, KYC, bank, finans, administratör

Ersättning
Månadslön - Fast lön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-09
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
People of Interim & Finance Sweden AB (org.nr 559474-6249)

Jobbnummer
9530537

