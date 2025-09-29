Administratör/AML- Dokumentation inom bank & Finans
2025-09-29
Vi söker nu en strukturerad och ansvarstagande administratör till ett konsultuppdrag inom bank och finans. Uppdraget är på heltid med start i oktober med placering i Stockholm.
Om rollen
Som administratör inom Documentation Control blir du en viktig del av ett team som ansvarar för att säkerställa korrekta kundtransaktioner och dokumentation. Rollen innebär att du granskar och registrerar handlingar, hanterar avtal och depåer samt stöttar arbetet med kundkännedom (KYC/AML). Du kommer att arbeta nära kollegor i ett team som präglas av samarbete och hög kvalitet.Publiceringsdatum2025-09-29Dina arbetsuppgifter
Kvalitetssäkra och registrera kunddokumentation enligt regelverk
Administrera öppning och stängning av depåer samt hantera avtal och fullmakter
Bistå med posthantering, arkivering och övriga administrativa uppgifter
Samverka med AML-funktion i frågor kring kundkännedom
Vem vi söker
Vi söker dig som har:
Relevant utbildning inom ekonomi, juridik eller motsvarande
Erfarenhet av administration, gärna kopplat till AML eller dokumenthantering
Noggrannhet, ansvarskänsla och god systemvana
Förmåga att uttrycka dig tydligt i tal och skrift
Trivs med att arbeta i team och har god samarbetsförmåga
Meriterande:
Erfarenhet från bank, finans eller försäkring
Vana att arbeta i högt tempo med bibehållen kvalitetÖvrig information
Start: 1 oktober 2025
Omfattning: 100%
Plats: Stockholm (på plats)
Språk: SvenskaSå ansöker du
För frågor om tjänsten kontakta Andreas Alexander på andreasalexander@peopleoffinance.se
. Vi intervjuar löpande, så skicka gärna in din ansökan snarast. Tyvärr har vi inte möjlighet att ta emot ansökningar via mejl.
People of Finance & Interim är konsultföretaget för marknadens mest eftertraktade kandidater och företag. Genom oss får du tillgång till både denna tjänst och andra spännande karriärmöjligheter. Följ oss gärna på LinkedIn för att hålla dig uppdaterad om nya uppdrag. klicka här för att följa!
Sökord: AML, KYC, bank, finans, administratör
