Administratör

Thamer Lamare Pizzeria AB / Administratörsjobb / Malmö
2026-06-18


Visa alla administratörsjobb i Malmö, Burlöv, Lomma, Staffanstorp, Vellinge eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Thamer Lamare Pizzeria AB i Malmö

Arbetsuppgifterna innefattar hantering av fakturor, beställningar och inköp.
posthantering samt sköter även personaladministration och verksamhetsuppföljning, förbereda anställningsavtal och vara behjälplig med introduktion av nyanställda,
Skanna och arkivera inkommande fakturor
Sköta administrativa uppgifter såsom arkivering, fakturering och dokumenthantering.
Beställningshantering, kommunikation med leverantörer och ordermottagning.
Inventarieuppföljning.
Som person är du trygg och har god samarbetsförmåga.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-02
E-post: mrekonomi@gmail.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Administratör".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Thamer Lamare Pizzeria AB (org.nr 559246-2542)
Dammfrivägen 61 (visa karta)
217 63  MALMÖ

Jobbnummer
9971388

Prenumerera på jobb från Thamer Lamare Pizzeria AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Thamer Lamare Pizzeria AB: