Administratör
Thamer Lamare Pizzeria AB / Administratörsjobb / Malmö Visa alla administratörsjobb i Malmö
2026-06-18
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Arbetsuppgifterna innefattar hantering av fakturor, beställningar och inköp.
posthantering samt sköter även personaladministration och verksamhetsuppföljning, förbereda anställningsavtal och vara behjälplig med introduktion av nyanställda,
Skanna och arkivera inkommande fakturor
Sköta administrativa uppgifter såsom arkivering, fakturering och dokumenthantering.
Beställningshantering, kommunikation med leverantörer och ordermottagning.
Inventarieuppföljning.
Som person är du trygg och har god samarbetsförmåga. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-02
E-post: mrekonomi@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Administratör". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Thamer Lamare Pizzeria AB
(org.nr 559246-2542)
Dammfrivägen 61 (visa karta
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217 63 MALMÖ Jobbnummer
9971388