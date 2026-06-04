Administratör
Randstad AB / Administratörsjobb / Östhammar Visa alla administratörsjobb i Östhammar
2026-06-04
, Uppsala
, Heby
, Tierp
, Sala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Randstad AB i Östhammar
, Uppsala
, Heby
, Tierp
, Sala
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-04Dina arbetsuppgifter
Randstad söker nu en driven och erfarna administratörer/koordinatorer för uppdrag i Östhammar. Som konsult på Randstad är du en betydelsefull administrativ resurs samtidigt som du blir Randstads ansikte utåt.
Omfattning: Heltid
Ort: Östhammar
Som konsult hos Randstad är du anställd hos oss och jobbar ute hos någon av våra kunder. Du har samma fördelar som hos en traditionell arbetsgivare med kollektivavtal och förmåner som friskvårdsbidrag, företagshälsovård, försäkringar och rabatt på träningskort.
Utöver det får du även en mängd karriärmöjligheter, möter olika företagskulturer och får erfarenhet från olika branscher vilket gör att du utvecklar din kompetens och får ett spännande, välfyllt CV. Söker du en arbetsgivare som erbjuder spännande uppdrag och nya kontaktnät kommer du trivas hos oss.
Sista dag att ansöka är Urval och intervjuer kommer att ske löpande. Tjänsten kan komma att bli tillsatt innan sista ansökningsdag, ansök därför så snart som möjligt.
AnsvarsområdenDina arbetsuppgifter
Uppdraget består av att utgöra allmänt administrativt stöd till avdelningschef, projekt samt delprojekt. Dina arbetsuppgifter kan komma att innefatta bland annat:
• Intern och extern kommunikation via intranätet och e-post.
• Chefs- och avdelningsstöd
• Utveckla administrativa rutiner
• Boka lokaler och hantera resebokningar
• Enklare inköps- och ekonomiadministration
• Föra mötesprotokoll
• Diarieföring och kontakter med registrator
• Administrera möten och skriva mötesprotokoll från tekniska möten
• Projektspecifik administration
• Utföra mottagningskontroller
• Registrera dokumentation i dokumenthanteringssystem
• Skapa och följa upp granskningsflöden
• Förbereda beställningsunderlag, leverantörsbedömningar och dokumentera CVKvalifikationer
Du som söker har god erfarenhet av administration och goda kunskaper i MS Office.
Du behärskar engelska i såväl tal och skrift samt har erfarenhet av att driva och koordinera projekt.
Tidigare erfarenhet av arbete i dokumenthanteringssystem är mycket meriterande.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Som person har du ett personligt engagemang och en god förmåga att effektivt driva ditt arbete och dina projekt framåt. Du har lätt för att samarbeta i team och är bra på att planera och organisera ditt arbete. Du är angelägen om att nå resultat och att hålla deadlines med hög kvalitet.
För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratasOm företaget
Randstad
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential. Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Randstad AB
(org.nr 556242-1718), https://randstad.se/job-redirect/a5aabdff-a850-41ec-86c9-a78b0a340e4c
Forsmarksverken (visa karta
)
742 03 ÖSTHAMMAR Arbetsplats
Randstad Jobbnummer
9947502