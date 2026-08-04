Konstruktör till Alab, balkongprojekt
Olofsfors Aktiebolag / Byggjobb / Örnsköldsvik Visa alla byggjobb i Örnsköldsvik
2026-08-04
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Vill du vara med och utveckla hållbara balkonglösningar? Vi söker nu en konstruktör till vår fabrik i Själevad, Örnsköldsvik. I rollen ansvarar du för projektering och kvalitetssäkring av våra balkongprojekt - från ritning till färdig leverans. Hos oss blir du en del av ett företag präglat av norrländskt hantverk, hög kvalitet och korta beslutsvägar.
Om rollen
Som konstruktör tar du fram tekniska lösningar, ritningar och tillverkningsunderlag för våra balkongprojekt. Du säkerställer att lösningarna är anpassade för produktion, montage och gällande krav.
Dina arbetsuppgifter omfattar bland annat:
Konstruktion och framtagning av ritningar, modeller och tillverkningsunderlag i AutoCAD
Projektering utifrån kundkrav och gällande standarder
Materialinköp kopplade till projekt
Granskning av ritningar, handlingar och kravspecifikationer
Teknisk support vid kalkylering, anbud och projektgenomförande
Säkerställa att konstruktioner uppfyller gällande regler, normer och kvalitetskrav
Bidra till teknisk dokumentation och utveckling av produkter och arbetssätt
Tjänsten utgår från kontoret i Örnsköldsvik och innebär viss kundkontakt och projektbesök. Du rapporterar till teknisk chef.
Vem du är
Vi söker dig som har en eftergymnasial utbildning inom byggteknik eller motsvarande och goda kunskaper i AutoCAD eller liknande CAD-program. Erfarenhet av konstruktion inom bygg-, balkong-, stål-, aluminium- eller fasadbranschen är meriterande.
Du har ett genuint tekniskt intresse och en god förståelse för byggteknik. Som person är du strukturerad, noggrann och trivs med att driva flera projekt parallellt. Du tar ansvar, prioriterar väl och samarbetar smidigt med kollegor och andra funktioner i verksamheten. Du uttrycker dig väl på svenska och engelska, både i tal och skrift. Erfarenhet av produktionsberedning, inköp, byggbranschen eller affärssystemet Monitor är meriterande. B-körkort är ett krav.
Om ansökan
Vi arbetar med löpande urval och intervjuer, vilket innebär att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Skicka därför gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Välkommen med din ansökan!
Om Alab Aluman AB
Alab utvecklar och tillverkar glas- och aluminiumsystem med fokus på kvalitet och hållbara lösningar. Vi har fyra fabriker i Trehörningsjö, Ånäset och Örnsköldsvik. Vi är ett helägt dotterbolag till P Wikström J:r AB och ingår i en stabil koncern tillsammans med bland annat Olofsfors AB och Iggesund Forest. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Olofsfors Aktiebolag
(org.nr 556203-8298)
Kavelvägen (visa karta
)
894 35 ÖRNSKÖLDSVIK Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Olofsfors Aktiebolag Kontakt
Teknisk chef
Peter Jennerfors peter.jennerfors@alab.com +4693420245 Jobbnummer
10022175