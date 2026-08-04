Testingenjör till industrikund i göteborg
Shark Bemanning AB / Maskiningenjörsjobb / Göteborg Visa alla maskiningenjörsjobb i Göteborg
2026-08-04
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Shark Bemanning AB i Göteborg
, Mölndal
, Ale
, Borås
, Varberg
eller i hela Sverige
Många testroller inom automotive handlar om en rigg, en ECU, en signal i taget. Den här gör inte det. Du jobbar i integrationsänden, med hela bilens elsystem i skarpa testbilar, i skedet strax innan mjukvaran släpps till bilar för den europeiska marknaden.
Arbetet är i grunden felsökning på systemnivå. Ett fel som syns i bilen kan sitta i mjukvaran, i hårdvaran eller i integrationen däremellan, och din uppgift är att ringa in var. Du kör testfall, både styrda och exploratoriska, analyserar resultat och driver felen till lösning tillsammans med utvecklare, hårdvaruingenjörer och testledare. Du utvecklar också verifieringsmetoder och håller testbilarna uppdaterade.
Teamet sitter i Göteborg och samarbetar nära ett systerteam i Kina. Resor ingår i uppdraget. Erfarenhet av samarbete mellan europeiska och kinesiska team är meriterande.
Detta är ett konsultuppdrag på fem månader med start 1 september.
Vad som krävs
Minst 3 års erfarenhet av automotive och integration av inbyggda system, med testning på fordonsnivå, i bil och inte bara i rigg. Vana vid Vector-verktyg som CANoe eller CANalyzer samt Jira. B.Sc. inom elektroteknik, datateknik eller motsvarande. Goda kunskaper i engelska, och svenskt körkort eftersom du kör testerna själv. Svenska är inget krav.
Verktygslistan är det enkla. Det vi framför allt letar efter är analysförmågan, att du inte släpper ett fel förrän du vet varför det uppstod.
Ansök
Skicka CV så hör vi av oss inom kort. Vi rekryterar löpande och rollen kan därför tillsättas innan sista ansökningsdag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8170478-2131179". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Shark Bemanning AB
(org.nr 559270-5247), https://sharkbemanning.teamtailor.com
Lindholmen Science Park (visa karta
)
417 56 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Shark Bemanning Jobbnummer
10022156