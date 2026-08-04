Förskollärare till Nya Skolan förskola Haegern - Lilla Edet
Nya Skolan Sverige AB / Förskollärarjobb / Lilla Edet Visa alla förskollärarjobb i Lilla Edet
2026-08-04
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, Trollhättan
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Nya Skolan startade 2001 med en tydlig och uttalad vision. Vi ville ta ett nytt grepp, vara en ny sorts skola. Vi är vad vi heter och är stolta över vår verksamhet. Varje dag arbetar vi med vår vision tillsammans med våra elever i sann Nya Skolan-anda, vilken beskrivs nedan genom följande begrepp:
Trygghet & tillhörighet
Självkänsla & självförtroende
Engagemang & bekräftelse
Samverkan & samarbete
Struktur & ordning
Ramar & regler
Nya Skolans FörskolorPubliceringsdatum2026-08-04Beskrivning
Vägen in till Nya Skolans förhållningssätt är via våra förskolor. Sättet att arbeta börjar där, tillsammans med de minsta barnen. Fokus läggs på att barn och vårdnadshavare ska känna sig trygga, engagerade och glada vilket är en förutsättning för lärande.
Som förskollärare på Nya Skolans förskola har du unika möjligheter att påverka och bidra till barnens utveckling och lärande. Vi söker nu dig som är legitimerad förskollärare som älskar att arbeta med barn i åldern 1-5 år till vår förskola Haegern i Lilla Edet.Dina arbetsuppgifter
Som pedagog medverkar du till att en positiv och utvecklande miljö skapas för varje enskilt barn samt hela gruppen. Detta genom att vara en del av det pedagogiska utvecklingsarbetet enligt förskolans verksamhetsmål. Pedagogiskt arbetar vi med helheter. Vi vill lära barnen att se sammanhang samt att utveckla ett medvetet och reflekterat tänkande med stigande ålder.
Du kommer, tillsammans med övriga pedagoger på förskolan, utveckla, driva och genomföra förskolans uppdrag utifrån gällande styrdokument och med Nya Skolans vision i sikte samt vara delaktig i planering och utvärdering av arbetet. Våra pedagoger arbetar i arbetslag, delar ansvar och utvecklas tillsammans. Styrkan i arbetslaget sitter i samtliga medarbetares olika kompetenser där alla bidrar med sin kunskap för att möjliggöra barnens lärande och utveckling.
Barngrupperna är flexibla och anpassas efter det pedagogiska behovet samt barnens intresse och mognad. Tillsammans skapar vi en atmosfär där kunskap är kul och lärandet ett spännande äventyr.Kvalifikationer
Vi ser gärna att du är en öppen person som är lugn och trygg i dig själv, där samarbete ses som en självklarhet. Anställningsvillkor
Vi söker en legitimerad förskollärare på heltid för en tidsbegränsad anställning för ett föräldravikariat.
Tjänsten tillsätts under november månad 2026 alt. enligt överenskommelse.
Rekrytering sker löpande. Uppvisande av utdrag från belastningsregistret är obligatoriskt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nya Skolan Sverige AB
(org.nr 556612-7600), https://nyaskolan.se/
Käppslängaregatan 6 (visa karta
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463 30 LILLA EDET Arbetsplats
Förskolor Kontakt
Rektor
Sative Andersson Lilja 0520-507231 Jobbnummer
10022141