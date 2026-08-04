Teknisk Lead inom infrastruktur
DSolution Group AB / Elektronikjobb / Linköping Visa alla elektronikjobb i Linköping
2026-08-04
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Är du den som kunder och kollegor vänder sig till när det gäller? Är du personen som inte bara löser problem när de uppstår – du ser dem innan de händer?
Du gillar teknik, men det som driver dig mest är att skapa lösningar som gör verklig skillnad för verksamheten. Du trivs i dialogen med kunder, tycker om att förstå deras utmaningar och uppskattar friheten att själv få påverka både teknikval och arbetssätt.
Nu söker Muneris IT en Teknisk Lead inom infrastruktur och kundutveckling som vill kombinera teknisk spetskompetens med rådgivning, kundutveckling och långsiktigt ansvar.
VARFÖR MUNERIS IT
Vi är tillräckligt stora för att kunna erbjuda spännande kunder, bred kompetens och utvecklingsmöjligheter - men fortfarande tillräckligt små för att varje medarbetare ska göra verklig skillnad.
Du blir en nyckelperson i ett sammansvetsat team där beslutsvägarna är korta, där idéer välkomnas och där du har möjlighet att påverka både kundernas utveckling och vår egen framtida resa.
Som en del av Nestit Group kombinerar vi den lokala närheten med styrkan från en större koncern. Vår vision Simplify everyday worklife genomsyrar vår vardag!
OM ROLLEN
Som Teknisk Lead ansvarar du för att utveckla och förädla våra kunders IT-miljöer inom server, nätverk och infrastruktur. Du blir en strategisk rådgivare och teknisk partner till kunderna, samtidigt som du fungerar som tekniskt bollplank för kollegor internt.
Rollen handlar lika mycket om utveckling som om drift. Du kommer bland annat att:
• Vara tekniskt ansvarig för våra kundmiljöer
• Identifiera förbättrings- och utvecklingsmöjligheter
• Delta i och driva infrastrukturprojekt
• Fungera som teknisk rådgivare vid kundmöten
• Bidra i pre-sale och lösningsdesign
• Säkerställa stabilitet, säkerhet och framtidssäkring av kundernas IT-miljöer
• Dela kunskap och bidra till teamets fortsatta utveckling
Här får du möjlighet att påverka teknikval, arkitektur och arbetssätt, inte bara förvalta det som redan finns!Publiceringsdatum2026-08-04Kvalifikationer
Vi tror att du har flera års erfarenhet av att arbeta med IT-infrastruktur, antingen som konsult, specialist eller i en intern IT-organisation.
Du har god erfarenhet inom flera av följande områden:
• Windows Server
• Nätverk, switchar, brandväggar och trådlösa nätverk
• VMware eller annan virtualisering
• Drift, felsökning och vidareutveckling av IT-infrastruktur
Det är även meriterande om du har erfarenhet av:
• Veeam eller andra backup-lösningar
• Hosting- eller datacentermiljöer
• Microsoft 365
• Azure
Certifieringar är positivt men inget krav. Vi värderar din erfarenhet, nyfikenhet och vilja att fortsätta utvecklas högre än antalet certifikat på väggen.
VEM ÄR DU?
Vi tror att du drivs av att skapa värde, inte bara lösa ärenden. Du tycker om att ta ansvar och känner dig bekväm i dialogen med både tekniker och beslutsfattare. Du är nyfiken på ny teknik, ser möjligheter där andra ser begränsningar och uppskattar att arbeta proaktivt snarare än att ständigt släcka bränder.
För att trivas hos oss tror vi att du:
• Är konsultativ och affärsmässig
• Tycker om att bygga långsiktiga relationer
• Har ett genuint teknikintresse
• Tar ansvar och driver saker framåt
• Gillar att samarbeta och dela med dig av din kunskap
MUNERIS IT ERBJUDER
• Stor frihet under ansvar
• Möjlighet att påverka teknikval och arbetssätt
• Nära relationer med kunder och kollegor
• En roll där teknik, rådgivning och affär möts
• Kompetenta och hjälpsamma kollegor
• En stabil arbetsgivare med lokal närvaro och stark framtidstro
ÖVRIGT
Upplägg: Anställning direkt hos Muneris IT. A-hub hjälper till med rekryteringsprocessen och vid eventuella frågor kontakta Sebastian Dejler på sebastian@a-hub.se
Placering: Linköping, Tornby
Start: Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8170473-2131174". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare DSolution Group AB
(org.nr 556664-6971), https://karriar.dsolution.se
Gottorpsgatan 51 (visa karta
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582 73 LINKÖPING Arbetsplats
DSolution Jobbnummer
10022147