Administratör
OnepartnerGroup Östergötland AB / Administratörsjobb / Norrköping Visa alla administratörsjobb i Norrköping
2026-02-19
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos OnepartnerGroup Östergötland AB i Norrköping
, Åtvidaberg
eller i hela Sverige
Har du god känsla för service och trivs med en varierande vardag? Är du duktig på att ta egna initiativ, har lätt för att ställa om mellan olika arbetsuppgifter och vill få en nyckelroll inom PostNord TPL:s administrations- och ekonomiavdelning? Då är du varmt välkommen med din ansökan!
Om rollen
I rollen som administratör arbetar du proaktivt med att stötta våra kunders processer och strategier i hela kedjan, från order till dess att slutkunden får sin leverans. Du arbetar aktivt för att säkerställa hög kundnöjdhet. Genom proaktiv planering ser du till att våra varor levereras enligt plan. Du arbetar huvudsakligen med att ge kundservice, främst skriftligen men även via telefon, och har dagligen många kontaktytor med både produktionsavdelning, transportörer och kunder.
Mer specifikt kommer dina arbetsuppgifter bland annat bestå av att:
Ge support till företagskunder via mejl och telefon
Bevaka transporter
Hantera avvikelser i form av reklamationer
Tillhandahålla information kopplat till extra bilar
Analysera resultatet av bland annat kvalitet- och leveransavvikelser
Diverse uppföljningar och övriga administrativa uppgifter
Vår arbetsgrupp arbetar nära varandra och stöttar varandra i det dagliga arbetet. Genom ett öppet och hjälpsamt samarbetsklimat skapar vi goda förutsättningar för var och en att trivas och utvecklas i sin roll.
Tjänsten är ett konsultuppdrag på heltid via OnePartnerGroup men utförs på plats hos oss på PostNord TPL, Västerbyholmsvägen 10 i Norrköping. Uppdraget sträcker sig från mars fram till september 2026, arbetstid kl. 07-16 på vardagar. Då tjänsten först och främst är säsongsbetonad är det viktigt att du som söker har möjlighet att arbeta sommaren 2026. Eventuell möjlighet till förlängning av uppdraget finns.
Om dig
Vi söker dig med tidigare erfarenhet inom kundservice, som trivs med att arbeta administrativt och är duktig på att uttrycka dig professionellt i skrift och tal på svenska. Du har god systemvana och är bekväm med att arbeta i Officepaketet.Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. För att lyckas i rollen är du strukturerad och noggrann. Du har förmågan att när det behövs snabbt växla om till nya arbetsuppgifter och du kan självständigt avgöra när det finns behov av detta. Vidare är du engagerad, kommunikativ och trivs med att ge högkvalitativ service i dagliga kundkontakter. Då vi är en grupp som arbetar tätt tillsammans är det viktigt att du har god samarbetsförmåga och lätt för att bygga relationer såväl internt som externt.
Ansökningsförfarande
Du visar ditt intresse för tjänsten genom att enkelt ansöka via vår hemsida. Som ett första steg kommer du kort efter att du ansökt få ett sms och e-post från vår AI-kollega Sara (avsändare OnePartnerGroup/OPG) med en länk för att besvara några urvalsfrågor för tjänsten. Går du utifrån ansökningshandlingar och svar på våra urvalsfrågor vidare i processen är kommande steg kompetensbaserade tester (MAP och Matrigma), intervju, referenstagning och bakgrundskontroll. Testerna är ett verktyg för att säkerställa ett kompetensbaserat urval samt för att bidra till mångfald, jämlikhet, objektivitet samt en fördomsfri rekryteringsprocess.
I denna process jobbar vi med löpande urval, vilket betyder att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. För oss är det viktigt att ta del av din upplevelse när du har sökt en tjänst hos oss. Därför skickar vi ut en kort enkät när du har sökt tjänsten och en när processen är avslutad. Din upplevelse är betydelsefull för oss och vi hoppas att du har möjlighet att svara.
Vid eventuella frågor är du välkommen att kontakta rekryterande konsultchef Rebecka Karlsson på rebecka.karlsson@onepartnergroup.se
alternativt 0730496812.Välkommen med din ansökan. Vi ser fram mot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OnePartnerGroup Östergötland AB
(org.nr 556958-4476), https://www.onepartnergroup.se/ Arbetsplats
OnePartnerGroup Kontakt
Rebecka Karlsson rebecka.karlsson@onepartnergroup.se Jobbnummer
9753134