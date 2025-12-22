Administratör
2025-12-22
Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar med komplex psykosocial problematik och för vuxna med missbruk. SiS verkställer även sluten ungdomsvård. Det gör vi på ungdomshem och hem för vuxna med missbruk, över hela landet. Hos oss på SiS blir ditt arbetsliv en spännande utmaning. Oavsett var i vår organisation du arbetar, eller vilken tjänst du har, hjälper du till att skapa livsviktig förändring.
SiS ungdomshem Brättegården ligger strax utanför Vänersborg. Vi tar emot icke skolpliktiga flickor med psykosocial problematik, psykisk ohälsa samt kriminalitet och missbruk.
Vi söker en administratör till SiS ungdomshem Brättegården som är intresserad av en bred och varierad administrativ tjänst. Utifrån bredden i uppdraget kommer du att ha en föränderlig arbetsdag och det kommer att krävas att du är flexibel, självständig och bra på att prioritera. Du kommer att ha huvudansvar för arkiv och utbildningssamordning, samtidigt som du kommer att stötta upp inom personal- och ekonomiadministration.Kvalifikationer
Vi söker dig som har relevant YH- eller högskoleutbildning inom administration eller offentlig förvaltning eller annan utbildning arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Du har erfarenhet av kvalificerat administrativt arbete inom offentlig verksamhet. Vi ser gärna att du har god kunskap inom arkivering och diarieföring samt erfarenhet av personaladministration. Det är viktigt att du har goda IT-kunskaper. Det är meriterande om du har arbetat med system som Primula, Besched, Visma proceedo, Ciceron, Kurva samt KAJ.
Som person ska du ha ett serviceinriktat, ödmjukt och relationsskapande förhållningssätt och du behöver ha känsla för integritet, kvalitet och struktur. Du behöver vara drivande, noggrann och välorganiserad med ett visst mått av kreativitet. Du är en person som uppskattar och har strategier för att hantera flera frågor parallellt.
Arbetet kräver en god förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift på svenska.
För tjänsten krävs körkort.
På SiS månar vi om ett gott medarbetarskap. Det innebär att du som medarbetare tar ansvar för ditt arbete, bidrar till utveckling och medverkar till ett gott samarbete. Läs mer om vårt medarbetarskap.
Anställning:
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 60% och inleds med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse.
Tester och arbetsprover kan komma att ingå i rekryteringsprocessen.
Ansökan:
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 7 januari 2026.
Fackliga representanter:
Martin Rapp SEKO tel: 010-4532727
Merja Aahtila SACO tel: 010-4532409
Stefan Eriksson OFR tel: 072-5536131
SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.
För arbete på våra institutioner gör SiS registerkontroll innan anställning.
Inför rekryteringsarbetet har Statens institutionsstyrelse tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
OBS! Om du har skyddade personuppgifter ska du inte söka via rekryteringssystemet. Kontakta i stället den som står som kontaktperson i annonsen.
