Administratör
Consensus Sverige AB / Administratörsjobb / Karlskoga Visa alla administratörsjobb i Karlskoga
2025-12-22
, Lekeberg
, Degerfors
, Nacka
, Storfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Consensus Sverige AB i Karlskoga
, Degerfors
, Kristinehamn
, Hallsberg
, Nora
eller i hela Sverige
Dynasafe är världsledande inom demilitarisering och system för skydd mot explosioner genom säkra lösningar för återvinning, demontering och destruktion av ammunition. Vi är den enda leverantör i världen som kan leverera en helhetslösning för hantering och destruktion av explosiva föremål http://www.dynasafe.com/
Är du en strukturerad, serviceinriktad och proaktiv person som trivs med att vara spindeln i nätet? Vi söker nu en Administratör som vill spela en viktig roll i att få vardagen att fungera smidigt för både chefer och medarbetare på Dynasafe Demil Systems (DDS).
Om rollen
I rollen ger du administrativt och operativt stöd till organisationen och bidrar till en välfungerande, trivsam och professionell arbetsmiljö. Du är ofta den person man vänder sig till för hjälp, struktur och lösningar, och vi ser gärna att du trivs med just den rollen.
Som Administratör ansvarar du för ett brett spektrum av administrativa uppgifter och praktiskt stöd i det dagliga arbetet. Du har en nyckelroll i att säkerställa att kontoret fungerar, att information är uppdaterad och att medarbetare får det stöd de behöver.
Exempel på arbetsuppgifter:
Administrativt stöd såsom mötesbokningar, kalenderhantering, mejl och besökshantering
Stödja organisationen i administrativa delar kopplade till kvalitet, struktur och interna arbetssätt
Planering och koordinering av möten, interna aktiviteter och enklare evenemang
Hantering av kontorsmaterial, kaffe och förbrukningsvaror - alltid med ett proaktivt tänk
Kontakt med leverantörer och samordning av olika tjänster
Stöd vid onboarding och offboarding av medarbetare
Hantering av post, bud och resor
Uppdatering och utveckling av intranät/Company Portal
Administration kring telefoni, IT-supportärenden och enklare avtal
Ansvar för företagets fordon och utrustning (service, bokningar, uppföljning)
Säkerställa ordning och trivsel i gemensamma utrymmen
Rollen är bred och varierande, och du behöver vara flexibel och prestigelös, ibland dyker det upp saker som inte står på listan, och då kliver du gärna in och löser dem.
Du anställs inledningsvis som konsult hos Consensus, men med största sannolikhet övergår anställningen permanent till Dynasafe. Placering är i Karlskoga, men ska även supportera Kristinehamn under 2026 innan kontoren flyttar ihop.
Vem du är
I den här rollen är personligheten minst lika viktig som erfarenheten. Vi söker dig som är:
Serviceinriktad och tillgänglig, organisationen ska vilja vända sig till dig
Självgående, strukturerad och ansvarstagande
Proaktiv och lösningsorienterad, du ligger steget före
Kommunikativ och trygg i kontakt med olika människor
Professionell, med hög integritet
Vi ser gärna att du har:
Erfarenhet från administrativt arbete eller kontorsstöd
God vana av Microsoft Office 365 (Outlook, Teams, Excel, SharePoint m.fl.)
Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på engelska och svenska
B-körkort (krav)
Har du dessutom något område du är extra intresserad av, till exempel kommunikation, system, HR, inköp eller annat, ser vi det som ett stort plus. Rollen kan utvecklas över tid beroende på verksamhetens behov och dina styrkor.
Därför ska du jobba hos oss
Hos oss får du en dynamisk och utvecklande arbetsmiljö där din kompetens och ditt ledarskap verkligen gör skillnad. Du får möjlighet att växa i din roll som teknisk projektledare och arbeta inom ett tekniskt avancerat och mycket fängslande område.
Om du är en engagerad ledare med teknisk bakgrund, som trivs i miljöer med höga krav och stora möjligheter till påverkan - då är det dig vi söker!
Att vara konsult hos Consensus
Som konsult hos Consensus får du möjlighet att arbeta med några av de mest spännande och varierande uppdragen inom olika branscher. Du kommer att vara en nyckelspelare för våra kunder och bidra till deras framgång genom din kompetens och erfarenhet. Hos oss får du inte bara utveckla dina egna färdigheter utan också göra skillnad i både små och stora projekt och organisationer. Genom nära samarbete med vår försäljningsorganisation säkerställer vi att du alltid har relevanta och meningsfulla uppdrag. Läs mer om vad vi kan erbjuda på: https://consensus.nu/bli-konsult-hos-oss/Publiceringsdatum2025-12-22Så ansöker du
För frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Elisabeth Mattsson, eliasbeth.mattsson@consensus.nu
, 072 - 600 64 49 eller Hannes Eliasson, 076 - 112 23 86, hannes.eliasson@consensus.nu
Vi ser fram emot din ansökan via www.consensus.nu.
Skicka in din ansökan så snart som möjligt då urval sker löpande.
Välkommen att ta nästa steg i din karriär! Ersättning
Månadslön - Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Consensus Sverige AB
(org.nr 556629-9284), http://www.consensus.nu/ Jobbnummer
9661302