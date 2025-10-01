Administratör
Administratör till Againity AB, Norrköping
Vill du vara navet som får vardagen att flyta för ett av Östergötlands snabbast växande cleantechbolag - och samtidigt bidra till en mer hållbar framtid? Againity expanderar och söker nu en strukturerad, serviceinriktad administratör som älskar ordning och reda, tar initiativ och trivs med varierade uppgifter. Hos oss får du en central roll nära verksamheten och våra tekniska team - från dokumentstyrning och CRM till resor, marknadsstöd och praktisk kontorsservice.
Om Againity
Om rollen
Againity AB grundades 2013 och har växt från startup till etablerat tillväxtbolag med familjär kultur. Vi är ledande inom ORC-turbiner som omvandlar spillvärme till klimatsmart el och breddar nu även med lösningar för batterilagring. För vår tillväxtresa har vi bland annat utsetts till Årets Gasell som snabbast växande företag i Östergötland. På kontoret i Norrköping samarbetar sälj, projekt, el/automation och service tätt - och nu vill vi förstärka med en administrativ stjärna som får allt runtomkring att fungera ännu bättre.
I den här rollen stöttar du flera delar av verksamheten. Tyngdpunkten ligger på dokumentation och manualer, resor och bokningar, CRM- och kundregister, enklare marknadsaktiviteter, inköp och kontorsservice samt stöd inom dokumentstyrning och märkning. Du jobbar både självständigt och i nära samarbete med kollegor.
Exempel på arbetsuppgifter:
Dokumentation och manualer
Skanna produktionspärmar och andra underlag, korrekturläsa och hantera översättningar.
Scanna/arkivera ritningar och protokoll.
Sammanställa enklare teknisk dokumentation.
Hantera etikettskrivare, märka utrustning, uppdatera listor/register.
Enklare rapportering till myndigheter.
Enklare IT-samordning, licenser/tillgångar i samråd med ansvariga.
Resor, bokningar och möten
Boka resor, hotell och hyrbilar.
Boka besiktningar och servicebesök.
Stöd kring event/konferenser.
Kund, CRM och marknad
Lägga in och uppdatera kunddata i CRM, kontaktsamordning och enklare utskick.
Sammanställa kontaktuppgifter.
Utföra enklare marknadsanalyser.
Inlägg i sociala medier, riktad marknadsföring på LinkedIn och stöd vid pressreleaser.
Ekonomi och inköp (enklare)
Hantera inkommande post och scanning, felaktiga fakturor (administrativt flöde).
Beställningar av kontorsmaterial, datorer, möbler, m.m.
Praktiskt stöd och kontorsservice
Ta emot inkommande samtal till kontoret.
Kontorsservice (blommor, diskmaskin, etc).
Hålla ordning i lokaler, förråd och lagerregister. Medverka vid inventering.
Inhandling av frukost, lunch, fika samt enklare ärenden till verkstad/service vid behov.
Rollen är bred - du kommer inte göra allt samtidigt, men vara en trygg "doer" som kan växla mellan administrativa, koordinerande och praktiska uppgifter utifrån behov och plan.
Din profil
Strukturerad och självgående med gott ordningssinne och förmåga att driva uppgifter i mål.
Serviceinriktad lagspelare med prestigelös inställning - du hugger i där det behövs.
Vana av dokumenthantering/arkivering, enklare ekonomi-/fakturaflöden samt resor/bokningar.
Trygg och effektiv i Officepaketet (framför allt Excel/Word/PowerPoint) och van vid CRM eller liknande system.
Goda kunskaper i svenska och engelska, tal och skrift.
Meriterande: erfarenhet av industrimiljö, dokumentstyrning/versionshantering, LanguageWire eller liknande översättningsflöden, sociala medier/LinkedIn, enklare IT-samordning, samt arbete nära el/automation eller tekniska projekt.
Innehar B-körkort.
Varför Againity?
Hållbarhetsfokus: Konkreta klimatnyttor - du bidrar till grön omställning.
Utvecklingsmöjligheter: Vi växer och du växer med oss. Här finns utrymme att forma rollen.
Kultur och gemenskap: Familjär stämning, dagliga frukostar, två internkonferenser per år och trevliga after works.
Trygghet och villkor: Konkurrenskraftig lön och förmåner som matchar din erfarenhet.
Övrig information
Anställningsort: Norrköping.
Omfattning: Heltid, tillsvidare med inledande provanställning.
Start: Enligt överenskommelse.
Urval: Sker löpande fram till senaste mån 6 okt. Tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag.
Ansökan
Är du redo att bli en nyckelperson i vår fortsatta tillväxt? Skicka ditt CV (och gärna en kort motivering) redan idag till work@againity.com
Är du redo att bli en nyckelperson i vår fortsatta tillväxt? Skicka ditt CV (och gärna en kort motivering) redan idag till work@againity.com
