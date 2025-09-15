Administratör
Är du ansvarstagande och lösningsinriktad med förmåga att snabbt anpassa dig till nya förutsättningar och uppgifter?
Är du intresserad av ett utvecklande och spännande jobb inom administration? Då tror vi att just du kommer passa in på vår arbetsplats.
F 17 Gotland står inför en spännande framtid, både verksamheten och organisationen kommer att växa.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som administratör kommer du att ingå i stabsfunktionen och ansvara för administrationen på F 17 Gotland.
Det innebär bl.a.
• handläggning av ärenden gällande besökstillstånd
• hantera expenserförråd
• administrera post och gods
• samverka med F 17:s och P 18:s expedition
I tjänsten kommer du även att hantera sekretessbelagda handlingar. Tjänsten kommer att utvecklas i takt med att verksamheten och organisationen växer. Publiceringsdatum2025-09-15Kvalifikationer
• Gymnasieexamen med godkänt slutbetyg
• Erfarenhet av administrativt arbete
• B-körkort (manuell växellåda)
• God datorvana ibland annat Officepaketet samt förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift
Meriterande
• Genomförd värnplikt
• Erfarenhet av Försvarsmaktens administrativa system t.ex. PRIO och VidarDina personliga egenskaper
Som person är du positiv, strukturerad, noggrann och har ett högt säkerhetstänk. Du har en god förmåga att samarbeta i såväl mindre som större grupper och är serviceinriktad i ditt bemötande.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.Övrig information
Tjänsten är en tillsvidare anställning som inleds med 6 månaders provanställning. Helgarbete, kvällstjänstgöring och beredskap förekommer. Utbildning och övningar genomförs regelbundet vilket medför att resor i tjänsten och tjänstgöring på annan ort förekommer. Tjänsten innebär även att du kommer vara behjälplig i övriga arbetsuppgifter.
Du som saknar en grundläggande soldatutbildning kommer att få genomföra en kortare kombattantutbildning, detta ställer krav på god fysisk förmåga.
Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta
Michael Pedersen, C F 17 Gotland, tel. 070-529 57 31
Fredrik Munthe, stf C F 17 Gotland, tel. 070-529 57 32
Fackliga företrädare
Hans Bergvall, OFR/O, tel. 070 -949 06 08,
Peter Bohnsack, OFR/S, tel. 070-857 40 06,
Jan-Anders Nilsson, SEKO, tel. 073-422 23 40
Chatrine Larsson, SACO tel 070-661 84 37
Välkommen med din ansökan senast 2025-10-10. Din ansökan ska innehålla CV samt personligt brev där du motiverar varför du är lämplig för denna tjänst.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Blekinge flygflottilj utbildar tre krigsförband; två stridsflygdivisioner med Jas 39 Gripen och ett basförband. Stridsflygdivisionerna utgör en viktig del i att skydda Sveriges luftrum, vilket kallas incidentberedskap. Basförbandet är det största krigsförbandet som innehåller allt som behövs för att få Gripenplanen i luften. Det handlar bland annat om underhåll av flygmaskinerna, skydd av basen, logistik och drift av flygplatsen. På flottiljen utbildas även flygvapnets enda jägarförband, flygbasjägarna. Deras uppgift är bland annat att inhämta information genom spaning och att skydda luftstridskrafternas personal och fordon.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
