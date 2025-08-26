Administratör
Karlstads kommun / Administratörsjobb / Karlstad Visa alla administratörsjobb i Karlstad
2025-08-26
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Karlstads kommun i Karlstad
, Torsby
eller i hela Sverige
Vuxenutbildningscenter söker två vikarierande administratörer.
Vi söker noggranna och serviceinriktade administratörer till Vuxenutbildningcenter. I rollen får du ett varierat arbete där du bidrar till en välfungerande verksamhet genom professionellt stöd inom administration, service och bemötande.
Vuxenutbildningsavdelningen bedriver verksamhet inom särskild utbildning för vuxna, svenska för invandrare (SFI), teoretiska kurser på grundläggande och gymnasial nivå samt yrkes-, lärlings- och kombinationsutbildningar samt YH. Vuxenutbildningen ska utgöra en bas för nationell och regional kompetensförsörjning till arbetslivet.
Tjänsten är placerad på Vuxenutbildningscenter som är den centrala enheten inom Vuxenutbildningen i Karlstads kommun. På Vuxenutbildningscenter finns skolledning, verksamhetsutvecklare, studie- och yrkesvägledare samt administrations- och antagningspersonal. Publiceringsdatum2025-08-26Dina arbetsuppgifter
Hantera löpande administrativa uppgifter och ge service till kollegor, studenter/besökare och samarbetspartners.
Bemanning av telefontid och reception.
Arbeta med diarieföring och dokumenthantering enligt gällande rutiner.
Arbeta med antagningsadministration, inklusive registrering, handläggning och kontakt med sökande.
Stötta i olika processer och projekt inom avdelningen.
Bidra till utveckling av rutiner och ett gott bemötande i alla kontakter.Kvalifikationer
Du har erfarenhet från administrativt arbete och gärna inom vuxenutbildning. Det är meriterande om du har goda kunskaper om utbildningssystemet och arbetsmarknad. Särskild vikt kommer att läggas vid att du ska ha ett professionellt förhållningssätt för att kunna möta människor med olika behov och förutsättningar samt god erfarenhet att arbeta i olika system.
Vi lägger stor vikt vid de personliga egenskaperna och för denna roll är det viktigt att du är serviceinriktad, kommunikativ och ansvarsfull. Du har god förmåga att se lösningar på problem som kan uppstå. Då du arbetar i team förutsätter vi att du har god samarbetsförmåga och är flexibel.
Vi behandlar ansökningar fortlöpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Om Karlstads kommun
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen ansvarar för cirka 7 000 elevers utbildning inom gymnasieskola, anpassad gymnasieskola, vuxenutbildning på grundskole- och gymnasienivå, yrkeshögskola och svenska för invandrare. Våra skolor står för kunskap, erfarenhet, trygghet, kvalitet och glädje! Våra cirka 650 medarbetare skapar utbildning för alla.
Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss!
Övrig information
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via våra rekryteringssystem och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem och inte heller skicka in dem via e-post. Vänd dig istället till kommunens växel 054-540 00 00 för vidare hantering. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karlstads kommun
(org.nr 212000-1850) Arbetsplats
Vuxenutbildningsavdelningen, Vuxenutbildningscenter Kontakt
Maria Magnusson 0545401397 Jobbnummer
9477279