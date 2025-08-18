Administratör
Chalmers Tekniska Högskola AB / Administratörsjobb / Göteborg Visa alla administratörsjobb i Göteborg
2025-08-18
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Chalmers Tekniska Högskola AB i Göteborg
Institutionen Teknikens ekonomi och organisation erbjuder dig möjligheten att arbeta i en administrativt mångsidig roll med ett stöttande och kvalitetsinriktat arbetslag. Tjänsten ger dig möjlighet att bidra till att vidareutveckla arbetssätt och rutiner, och vara en kvalitetsmedveten samarbetspartner och smidig problemlösare då du är navet för forskarna och lärarna.
Information om avdelningen
Institutionen för Teknikens ekonomi och organisation (TME) bedriver framstående forskning inom bland annat innovation och entreprenörskap, operations och supply chain management, miljöbedömning och hållbar utveckling samt teknikens roll i samhället. Institutionen har huvudansvar för ett civilingenjörsprogram, ett högskoleingenjörsprogram, flera mastersprogram och ger även kurser till många andra program på Chalmers.
Institutionen har fem forskningsavdelningar, en avdelning för verksamhetsstöd, en avdelning för projektledare samt tre forskningscentrum. Verksamheten är också kopplad till flertalet av Chalmers styrkeområden. TME har stark koppling till och nära samarbete med näringslivet. Institutionen samverkar nationellt såväl som internationellt med samhälle, forskare och andra lärosäten. Vi är ca 190 medarbetare och verksamheten bedrivs på Campus Johanneberg.
Verksamhetsstödet består av ca 14 personer som ger kvalificerat stöd till institutionens ledning och avdelningschefer, samt till övriga medarbetare verksamma inom forskning och undervisning. Vi stödjer verksamheten på följande områden: ekonomi, kommunikation, studieadministration, diarieföring, arkivering, personaladministration, inköp etc. Målbilden är att ge ett ändamålsenligt och kvalificerat stöd till lärare och forskare.
Beskrivning av tjänsten
Tjänsten som administratör erbjuder en stor variation av arbetsuppgifter och vi strävar ständigt efter att vidareutveckla våra arbetssätt och rutiner. Det här är en mångsidig och utmanande tjänst där vi behöver vara både lagspelare och ha förmågan att arbeta självständigt samt att vara kvalitetsmedvetna samarbetspartners och smidiga problemlösare. Administratören är navet för forskarna och lärarna varför intresset för och förmågan att hantera parallella processer är en viktig förutsättning för gott resultat. Vi arbetar i många olika system och som administratör måste man ha god systemvana och lätt för att lära sig nya system och program.
I rollen som administratör kan även olika funktionsansvar ingå, som till exempel HR-administration eller inköpskoordinering. Behovet styrs av organisationen och vår roll utvecklas i takt med verksamhetens behov. Eftersom vi möter många människor i vår vardag är personlig lämplighet av yttersta vikt.
Anställningsform
Tidsbegränsad anställning, vikariat på 1 år.Publiceringsdatum2025-08-18KvalifikationerKvalifikationer
• Minst gymnasieutbildning
• Erfarenhet av administrativt arbete
• Mycket god datorvana och goda kunskaper i Officepaketet
• God kommunikationsförmåga i både svenska och engelska
Meriterande:
• Vi ser gärna att du har en relevant högskoleutbildning
• Erfarenhet av LADOK
Som person har du god förmåga att samarbeta, är initiativtagande, strukturerad och lyhörd för verksamhetens behov samtidigt som du är positiv och utvecklingsorienterad. Du är van vid självständigt arbete, är serviceinriktad och har ett stort intresse för människor. Det är viktigt att du klarar av att hantera en komplex miljö där många olika aktiviteter pågår parallellt.
Att arbeta på Chalmers
Chalmers värdeord: öppenhet, respekt, delaktighet, mångfald och kvalitet, genomsyrar synen på vår arbetsmiljö och våra medarbetare. Vi erbjuder en stimulerande arbetsplats i en akademisk miljö, där studenter och medarbetare drivs av att skapa värde för en hållbar framtid.
Våra förmåner för anställda omfattar bland annat:
Flexibilitet att arbeta på distans med hänsyn till verksamhetens behov.
Semester upp till sju veckor per år.
Kollektivavtal med föräldralön, sjukpenningtillägg, läkemedelskostnader, löneväxling, pension, inarbetade dagar samt flextid.
Friskvårdsbidrag samt en friskvårdstimma varje vecka under betald arbetstid.
Här kan du läsa mer om våra förmåner och hur det är att arbeta på Chalmers.
Ansökningsförfarande
Ansökan ska vara märkt med namn och dokumenten sparas som PDF-filer enligt nedan:
CV
Personligt brev
• 1-2 sidor
Övrigt (valfritt)
• Eventuella intyg, betyg etc.
Sista dag att ansöka är 7 september, urval sker löpande.
Vid frågor, vänligen kontakta
Rith Woie-Svenssonruth.woie-svensson@chalmers.se
• ** Chalmers undanber sig alla erbjudanden om ytterligare jobbannonsering eller rekryteringsstöd i samband med denna rekrytering. ***
Chalmers tekniska högskola i Göteborg forskar och utbildar inom teknik och naturvetenskap på hög internationell nivå. Universitetet har 3 100 anställda, 10 000 studenter och utbildar ingenjörer, arkitekter och sjöbefäl. Med vetenskaplig excellens som grund utvecklar Chalmers kompetens och tekniska lösningar för en hållbar värld. Genom globalt engagemang och entreprenörsanda skapar vi innovationskraft, i nära samarbete med övriga samhället.
Chalmers grundades 1829 och har än idag samma motto: Avancez - framåt. Ersättning
Enligt kollektivavtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Chalmers Tekniska Högskola AB
(org.nr 556479-5598) Jobbnummer
9462022