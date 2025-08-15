Administratör
Emmaboda Energi är ett lokalt företag som ägs av invånarna i Emmaboda kommun. Vi är ca 30 medarbetare som tillsammans arbetar för att möjliggöra en positiv samhällsutveckling. Vi skapar samhällsnytta på affärsmässiga grunder, och omsätter ca 140 miljoner kronor, genom att producera och leverera vatten, el, värme och fiber. Vi tar också hand om avfall och avlopp.
Vårt arbete påverkar livet för alla i kommunen och det ställer höga krav på att vi erbjuder trygga och driftsäkra tjänster av hög kvalitet.
Emmaboda Energis uppdrag är starkt förenat med miljöfrågor och vi är sedan 2001 miljöcertifierade enligt ISO 14001, vilket innebär att vi tar beslut och agerar med fokus på miljön både på lång och kort sikt inom företagets alla områden.
Energi och service är en självklar del av vår vardag och vi arbetar utifrån vår värdegrund; bemötande, kundfokus och tillgänglighet. Vi är ett litet företag med stora ambitioner, där vi alltid ser värdet i att samarbeta för att uppnå våra mål - Tillsammans är vi starka!
Emmaboda kommun erbjuder en attraktiv och god boendemiljö med goda kommunikationsmöjligheter till Kalmar, Karlskrona och Växjö.
Har du öga för detaljer och gillar att jobba i system? Vill du vara en del av vårt team och vara med och utveckla vår verksamhet? Nu söker vi en administratör som ska arbeta inom alla våra affärsområden men i första hand inom Återvinning och Avfall med fokus ut mot våra kunder.
Som administratör arbetar du främst i vårt transportledningssystem FetchPlanner och verksamhetssystem BFUS. I rollen ingår varierande administrativa uppgifter, bland annat planering av beställningar ut till entreprenörer, hantering av inkommande avvikelser och att göra övriga uppdateringar som krävs i systemen. En viktig uppgift är att vara delaktig i planering av rutter i vårt nya insamlingssystem för att minska vår miljöpåverkan.
I arbetet ingår kvalitetssäkring och utredning av kundärenden, där många har sin grund i arbetsmiljö och säkerhet. Emmaboda Energi är inne i en digitaliseringsprocess, som du kommer vara en viktig del av. Du måste kunna se möjligheter till effektiviseringar och förbättringar i systemen samt vara med och planera och genomföra dem.
Rollen är central i vår verksamhet och du kommer att jobba nära bland annat återvinningsarbetare, kunder, kundservice och entreprenörer. Vi värdesätter lagarbete och ser god kommunikation som en nyckel för effektiva team.Kvalifikationer
Vi söker dig som har minst gymnasial utbildning. Du har god datorvana och har lätt för att sätta dig in i såväl nya system som nya arbetsuppgifter.
Rollen kräver ett eget driv, planeringsförmåga och lösningsorientering. Goda svenska kunskaper i tal och skrift samt B-körkort är ett krav för tjänsten. Goda kunskaper i Engelska samt Tyska är meriterande.
Du är en lagspelare som är noggrann, strukturerad och har en god analytisk förmåga. För att lyckas i rollen behövs ett intresse för att digitalisera och effektivisera administrativa processer.
I denna rekrytering kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
Vi erbjuder
Som medarbetare på Emmaboda Energi får du en möjlighet att verka i ett företag som arbetar med miljö och service varje dag. Med denna tjänst erbjuder vi dig en spännande och varierande arbetsmiljö med möjlighet att påverka och utveckla ditt arbete. Du kommer få möjlighet att arbeta i ett välorganiserat och samarbetsvilligt team. Bland våra medarbetare hittar du engagerade personer som brinner för samhällsutveckling.
Vi värnar om att alla ska ha balans mellan arbete och fritid och som medarbetare hos oss kan du ta del av friskvårdsbidrag och friskvårdstimme.
Är du den vi söker? Välkommen med din ansökan och bli en del av Emmaboda Energi!
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och möjliggöra en god kommunikation med dig som sökande tar vi bara emot ansökningar digitalt.
Sista dag att ansöka är 2025-09-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Emmaboda Energi Kontakt
Chef Affärsstöd
Staffan Ljungqvist staffan.ljungqvist@emmaboda.se 010-353 17 50 Jobbnummer
