Administratör 50%

Vi söker två stycken administratörer till arbete inom digitalisering hos vår kund i Solna. Omfattningen av uppdraget är på 50%. För att vara aktuell för tjänsten behöver du ha tidigare erfarenhet av administration, vilja arbeta 50% och ha mycket goda kunskaper i svenska & engelska. Vi ser det väldigt meriterande om du har vana av arbete i IT-miljöer och digitalisering där AI förekommer.
Uppdragslängd: start oktober - 1 år.
Arbetsplats: Solna
Ansvarsområden
Uppdraget går ut på att i ett webbsystem ta emot, rätta och korrigera listor som genereras av en AI-robot. Listorna genereras genom inläsning av avtal. Listorna kommer att innefatta ett antal fel vilka behöver korrigeras innan överföring till SAP DMS görs. I uppdraget ingår Teamskontakt med AI-konsulten för att få utbildning i hur uppgiften ska lösas.Kvalifikationer
Gymnasieutbildning
Datavana
Tidigare erfarenhet av administrativt arbete
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska
Vana av arbete i IT-miljöer och/eller med digitala verktyg
Tidigare erfarenhet av dokumenthanteringssystem
Tidigare erfarenhet av arbete där automatisering, digitalisering och AI förekommer
Noggrann och detaljorienterad
Strukturerad
Analytisk
Självständig men med god samarbetsförmåga
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential. Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward. Ersättning
