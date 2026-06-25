Administrativ samordnare/revisorsassistent inom kommunal revision
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2026-06-25
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Vill du vara med och göra Gävle ännu bättre med oss? I Gävle kommun arbetar vi engagerat tillsammans för att kunna erbjuda våra invånare en trygg och inspirerande miljö. Vi erbjuder dig en tillitsfull arbetsplats där du kan utvecklas i ditt arbete och växa som människa. Välkommen med din ansökan!
I Gävle kommun finns det 9 förtroendevalda revisorer som har uppdraget att granska att kommunens resurser används på rätt sätt. Revisorerna granskar om kommunkoncernens nämnder och bolag uppfyller sina mål, om den interna styrningen och kontroll är tillräcklig och om verksamheterna i övrigt fungerar bra. Som stöd till de förtroendevalda revisorerna finns ett revisionskontor som leds av revisionschefen. Som stöd till såväl revisorerna som revisionskontoret finns upphandlade leverantörer.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-25Arbetsuppgifter
Vill du ha en självständig och varierad roll där du får insyn i hela kommunkoncernens verksamhet? Trivs du med att kombinera administration, ekonomi och analys samtidigt som du bidrar till en väl fungerande demokratisk verksamhet? Då kan det här vara rollen för dig.
Din roll
Som administrativ samordnare/revisorsassistent arbetar du vid revisionskontoret och har ett nära samarbete med revisionschefen och de förtroendevalda revisorerna. Vi ser det som viktigt att du trivs i en mindre organisation där du tar stort eget ansvar och känner dig bekväm med att planera och driva ditt arbete självständigt.
Revisionskontoret har en särskild ställning i kommunen. Uppdraget att granska kommunkoncernens verksamheter innebär att revisionskontoret är organisatoriskt fristående från den verksamhet som granskas. Det innebär att du arbetar i en mindre och självständig organisation med ett viktigt uppdrag. Samtidigt är du, tillsammans med revisionschefen, en del av olika nätverk och samarbeten med andra tjänstepersoner inom och utanför kommunkoncernen.
I uppdraget ingår att:
• ansvara för ekonomiadministration, till exempel budgetering, fakturahantering och månads- och tertialrapportering
• ansvara för nämndadministration, till exempel kallelser, protokoll, informations- och dokumenthantering samt mötesadministration
• arbeta med upphandling och uppföljning av avtal
• genomföra gransknings- och utredningsarbete i form av sammanställning och analysering samt rapportering av olika underlag
• vara ett stöd till revisionschefen och de förtroendevalda revisorerna och våra leverantörer i det löpande arbetet.
Uppdraget ger möjlighet till omväxlande arbetsuppgifter och möjlighet till insyn i och kunskap om all verksamhet som Gävle kommunkoncern bedriver. Ett intresse för kommunal verksamhet är en förutsättning för att bli framgångsrik i rollen. Vi deltar årligen i olika utbildningar, seminarier och konferenser för att vidareutbilda oss. Det finns goda möjligheter till kompetensutveckling och vidareutbildning.
På vår webbplats finner du närmare information om verksamheten, Kommunrevision Gävle kommun
• Kvalifikationer
Vi söker dig som har universitets- eller högskoleexamen eller YH-utbildning inom ekonomi, redovisning eller administration.
För att lyckas i rollen behöver du även ha:
• erfarenhet av administrativt arbete och ekonomiadministration/redovisning
• god systemvana, gärna från Unit4/Agresso eller liknande verksamhetssystem
• mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift
• erfarenhet av att arbeta med dokumentation, sekretess och rättssäker informationshantering
Det är meriterande om du har erfarenhet från arbete i en politiskt styrd organisation.
Dina personliga egenskaper:
• Strukturerad, självgående och trygg i ditt arbetssätt.
• Planerar och organiserar ditt arbete på ett effektivt sätt, håller deadlines och tar ansvar för att driva uppgifter i mål.
• God kommunikativ förmåga och kan formulera dig tydligt både muntligt och skriftligt.
• Analytisk, har lätt för att se samband och kan omsätta information till väl underbyggda slutsatser.
• Du är trygg i dina bedömningar, vågar ta initiativ och har förmåga att skilja på sak och person.
Eftersom rollen innebär ett stort eget ansvar är det viktigt att du trivs med självständigt arbete.
Hos oss får du en unik möjlighet att vara en del av den kommunala revisionen och få bred insyn i hela Gävle kommunkoncerns verksamhet. Du blir en del av en verksamhet med hög integritet och samhällsviktig funktion.
Välkommen med din ansökan!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Enligt överenskommelse.
Vi erbjuder dig
Du är viktig för oss! Som medarbetare i Gävle kommun har du
• generösa semestervillkor och som nyanställd har du dessutom rätt till betald semester redan under ditt första anställningsår
• ersättning för friskvård och motion när du är anställd mer än tre månader
• flera olika försäkringar via våra kollektivavtal, till exempel ingår sjukförsäkring och arbetsskadeförsäkring.
Läs mer om våra förmåner här: https://www.gavle.se/formaner
Vår värdegrund
Kvalitet, bemötande och samarbete är de viktigaste framgångsfaktorerna för att lösa vårt uppdrag på bästa sätt. För att göra rätt saker och agera klokt i vår vardag är det viktigt att vi utgår från våra gemensamt uttalade värderingar.
Läs mer om oss som arbetsgivare och hur det är att arbeta i Gävle kommun här:https://www.gavle.se/jobbahososs
Här kan du läsa mer om vår organisation:https://www.gavle.se/organisation
Gävle kommun hör till finskt förvaltningsområde. Om du därför utöver våra övriga kompetenskrav även talar finska, kan det vara en merit.
Information till rekryteringskonsulter och annonssäljare: Vi undanber oss all kontakt gällande annonsering och rekryteringstjänster. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C325537". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gävle Kommun
(org.nr 212000-2338)
801 84 GÄVLE Arbetsplats
Gävle kommun, Livsmiljö Gävle Kontakt
Vision
Lena Arnberg 026-17 80 05 Jobbnummer
9978151