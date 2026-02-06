Administrativ samordnare
Region Jönköpings län / Administratörsjobb / Jönköping Visa alla administratörsjobb i Jönköping
2026-02-06
Ambulanssjukvården
Vill du vara med och bidra till en trygg och tillgänglig ambulanssjukvård? Är du dessutom riktigt vass på schemaläggning och administration? Då är du varmt välkommen med din ansökan till tjänsten som administrativ samordnare redan idag!
Rollen som administrativ samordnare
Som administrativ samordnare i ambulanssjukvårdens administrativa team arbetar du med schemaläggning och personalplanering för medarbetarna inom ambulanssjukvården och har mycket kontakt med både medarbetare och chefer. Du arbetar i det personaladministrativa systemet Heroma.
Ditt arbete är mycket betydelsefullt för medarbetare, chefer och ytterst att patienten får rätt kompetens i ambulansen. Du är ett viktigt stöd till ledningsgruppen och är exempelvis behjälplig med förberedelser inför ledningsgruppsmöten, som du även deltar i. Du arbetar även med IT-relaterade arbetsuppgifter och andra administrativa uppgifter av varierande karaktär.
Tjänsten vi erbjuder är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse. Du har din placering i Jönköping och arbetar kontorstid måndag-fredag.
Din blivande arbetsplats
Ambulanssjukvården är en aktiv och kreativ organisation där vi tillsammans arbetar för hög patientsäkerhet och god arbetsmiljö. Vi befinner oss just nu i ett utvecklingsarbete där engagemang, delaktighet och transparens är ledord gentemot medarbetarna.
Verksamheten har utvecklats stort under de senaste åren och erbjuder numera en alltmer avancerad vård redan innan patienten når sjukhuset. Vi är en multidisciplinär verksamhet, vilket gör att vi både använder och utvecklar vår kompetens inom många olika områden. Ambulanssjukvårdens vision är bästa möjliga ambulanssjukvård och en attraktiv arbetsplats med patienten i centrum.
I Region Jönköpings län finns 25 ambulanser, inklusive en lättvårdsambulans samt en transportambulans fördelade på tolv stationer. Verksamheten består av tre ambulansområden: område norr, söder och öster. Läs gärna mer om ambulanssjukvården som arbetsplats här. (https://www.rjl.se/jobb-och-karriar/arbetsplatser-i-region-jonkopings-lan/sjukhus-som-arbetsplats/ambulanssjukvarden-som-arbetsplats/)Publiceringsdatum2026-02-06Profil
Vi söker dig som trivs i en administrativ, serviceinriktad roll och vill utveckla din kompetens. Du har intresse för, och gärna erfarenhet av, arbete med schemaplanering, har god datorvana och är bekväm med datorn som arbetsverktyg. Vi ser gärna att du har arbetat i något personaladministrativt system tidigare, exempelvis Heroma eller motsvarande. Det är också viktigt att du har goda kunskaper i Officepaketet, exempelvis Excel. Vidare har du goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
Vi ser positivt på att du har erfarenhet av administrativt arbete, gärna inom hälso- och sjukvården. I grunden har du en godkänd gymnasieutbildning, och vi ser även gärna att du har en eftergymnasial utbildning inom administration eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Då resor inom länet kan förekomma i tjänsten är B-körkort ett krav.
För att du ska trivas i rollen som administrativ samordnare hos oss är det viktigt att du är flexibel och snabbt kan ställa om dina prioriteringar vid behov. Du har en positiv syn på nya utmaningar och anpassar dig väl till förändringar. Du har en god förmåga att självständigt driva dina arbetsprocesser framåt och ta egna initiativ för att komma vidare i arbetet. Du har en god helhetssyn och ser till verksamhetens bästa i agerande och beslut. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och intresse för att utvecklas i rollen.
Vårt erbjudande till dig
Ambulanssjukvården är en driven och spännande organisation där det bedrivs mycket utvecklingsarbeten, så om du trivs där det händer mycket är ambulansen helt rätt arbetsplats för dig!
I rollen som administrativ samordnare har du ett nära samarbete med ledningsgruppen för ambulanssjukvården där du bidrar med god service och betydelsefulla administrativa kunskaper. Du ingår i ett team bestående av tre administratörer som samarbetar tätt ihop.
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Läs mer om våra förmåner här. (https://www.rjl.se/formaner)
Har du frågor om tjänsten?
Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta verksamhetschef Rickard Joneman, 010-242 28 90, rickard.joneman@rjl.se
eller biträdande verksamhetschef Christina Uppenberg, 072-211 56 86, christina.uppenberg@rjl.se
. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Vår rekryteringsprocess
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under annonseringstiden. I denna rekrytering kan vi även komma att använda oss av personlighets- och kapacitetstester samt arbetsprov som en del av bedömningen. Sista ansökningsdag är den 22 februari.
Varmt välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-02-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
