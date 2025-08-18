Administrativ samordnare
Barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen, Jönköping
Rollen som administrativ samordnare
Rollen som administrativ samordnare innebär att ha en central roll inom vår verksamhet och bidra med service och utveckling i administrativa processer.
Målet för rollen är att säkerställa en effektiv och välorganiserad administration som stödjer verksamhetens mål.
Som administrativ samordnare inom vår verksamhet har du i nära samarbete med områdeschefer ansvar för att vårdadministrationens olika funktioner är bemannade och för den dagliga styrningen av arbetet inom administrationen. Tillsammans med administrativ utvecklare inom kliniken arbetar du med utveckling och utformning av administrativa rutiner. Du ansvarar också inom verksamheten för implementering och upprätthållande av administrativa rutiner. Du kommer att stödja de andra vårdadministratörerna vad gäller juridiska rutiner samt medverka till hela enhetens kunnande inom informationssäkerhet. Andra arbetsuppgifter som ingår är journalskrivning, posthantering samt hantera digitala tjänster såsom 1177, TeleQ med flera. Som administrativ samordnare kommer du att bidra vid introduktion av nya anställda med information kring verksamhetens system, utrustning, applikationer och behörighetsregler.
Tjänsten är tillsvidare på heltid med tillträde enligt överenskommelse. Arbetstiderna är förlagda måndag till fredag, 08.00-16.30.
Din blivande arbetsplats
Barn- och ungdomspsykiatrin är en länsklinik som har en gemensam enhet, En väg in (EVI), för telefonrådgivning och triagering till barn- och ungdomshälsan samt barn- och ungdomspsykiatrin. Kliniken har vidare tre öppenvårdsmottagningar: i Nässjö, Värnamo och Jönköping. Dessa ger specialiserad vård till barn och unga med psykisk ohälsa i 13 kommuner. På kliniken finns även en gemensam vårdavdelning, belägen i Jönköping, som bedriver heldygnsvård, samt en anorexienhet för öppenvård och dagvård.
Idag är vi cirka 140 medarbetare i olika professioner som i vårt arbete möter barn och ungdomar 0-17 år och deras vårdnadshavare. Vi arbetar tvärvetenskapligt i multiprofessionella team.Publiceringsdatum2025-08-18Profil
Vi söker dig som är utbildad vårdadministratör eller har utbildning som bedöms likvärdig.
Vi tror att du är en person som är noggrann, självständig, har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och ser möjligheterna i förändringar. Du arbetar bra tillsammans med andra människor, är bra på att kommunicera och även att planera och organisera ditt arbete på ett effektivt sätt. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vårt erbjudande till dig
Vi erbjuder dig ett viktigt, varierande och utvecklande arbete där du ingår i ett team med engagerade och kompetenta kollegor från olika professioner. För närvarande har vi 11 vårdadministratörer på mottagningen, vilket innebär att du även får vara en del av en kompetent och utvecklingsinriktad vårdadministrationsgrupp. Du jobbar också på kliniknivå tillsammans med administrativ utvecklar och de andra administrativa samordnarna som finns på mottagningarna i länet. Tillsammans arbetar ni för utveckling inom det administrativa området på kliniknivå.
Som medarbetare på vår mottagning får du en introduktion som anpassas efter dina erfarenheter.
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Läs mer om våra förmåner här: Förmåner, Region Jönköpings län (http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
Har du frågor om tjänsten?
Vill du veta mer kring tjänsten är du välkommen att kontakta områdeschef Lina Swahn 010-241 31 58.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Vår rekryteringsprocess
Sista ansökningsdag är den 31 augusti 2025. Urval och intervjuer kan komma att ske löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Välkommen med din ansökan.
Inför anställning kommer arbetsgivaren att begära att du visar ett utdrag ur polisen belastningsregister och misstankeregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning
Läs mer om Region Jönköpings läns rekryteringsprocess på vår hemsida: Vår rekryteringsprocess, Region Jönköpings län (https://rjl.se/jobb-och-karriar/Lediga-jobb/Var-rekryteringsprocess/) Ersättning
Fast lön. Kollektivavtal finns. Så ansöker du
