Administrativ chef Vuxenutbildningen
Haninge Kommun / Chefsjobb / Haninge Visa alla chefsjobb i Haninge
2026-04-08
, Ödeshög
, Hjo
, Vadstena
, Boxholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Haninge Kommun i Haninge
, Stockholm
eller i hela Sverige
Har du idéer för framtiden och drivs du av utmaningar? I Haninge får du utvecklas tillsammans med trygga kollegor som vill göra skillnad redan idag. Just nu pågår ett av de mest ambitiösa förändringsarbetena i vår kommuns historia. Vi bygger en ny stad, cirka 20 minuter från Söder. Följ med på vår resa.
Välkommen att utvecklas med oss
Centrum Vux är Haninge kommuns egen vuxenutbildning, med närmare 5000 studerande per år och ett åttiotal anställda. Det är en mångkulturell arbetsplats med elever och medarbetare från hela världen. Vi erbjuder kurser dagtid, kvällstid, i klassrum och på distans. Hos oss kan de studerande läsa sfi, kurser inom grundläggande vuxenutbildning, anpassad utbildning för vuxna, gymnasiekurser, yrkesutbildningar och yrkeskurser.
Ditt uppdrag
Uppdraget som chef innebär generellt att vara en förebild och se helhetsuppdraget; att vi arbetar för våra medborgare och att vara lojal mot verksamhetens mål och fattade politiska beslut, liksom att följa arbetsgivarens riktlinjer, värderingar och policys. Chefsuppdraget innebär även att ha mod att utmana till förändring genom att uppmuntra nya idéer, kreativitet och driva ständiga förbättringar.
Som administrativ chef har du det övergripande ansvaret för verksamhetens administrativa funktion där du även ingår i ledningsgruppen. Du säkerställer att administrativa processer, elevadministration och service till medborgarna fungerar effektivt och rättssäkert. Du planerar även för antagningsarbete och kursstarter. Du arbetar med ansökan, redovisning och uppföljning av statsbidrag för kommunal vuxenutbildning inom yrkesvux.
Det här söker vi hos dig
För att axla chefsuppdraget ser vi att det är viktigt att du tar ansvar och kan prioritera samt att du vågar både fatta beslut och be om hjälp. Du är prestigelös, står för ditt ord och vågar berätta om egna fel och misstag. Du uppmuntrar, inspirerar och engagerar dina medarbetare genom att arbeta tillsammans med dem mot era gemensamma mål, utveckla samarbetet i gruppen och bygga ett lag. Genom ett situationsanpassat ledarskap lägger du tid på att stötta och coacha dina medarbetare och använder tvåvägskommunikation genom att både lyssna och ställa frågor.
För att klara uppdraget som chef hos oss på bästa sätt behöver du vara en empatisk person med god samarbetsförmåga som är duktig på att kommunicera. Vi ser även att du är modig, tydlig, kreativ och flexibel i ditt ledarskap och att du också kan vara tydlig med förväntningar på dina medarbetare.
Du ska ha minst 5 års erfarenhet inom vuxenutbildningen och flera års erfarenhet av ansökan, redovisning och uppföljning av statsbidrag för kommunal vuxenutbildning inom yrkesvux.
Du ska även ha dokumenterad ledarskapsutbildning, det är meriterande med tidigare erfarenhet av att arbeta som administrativ chef med goda kunskaper i verksamhetssystem Alvis och chefsvyn i PersonecP.
Det här kan vi erbjuda dig
Ett utvecklande arbete som engagerar och utmanar, tillsammans med kunniga kollegor och erfarna chefer. Vi har ljusa trevliga lokaler och närhet till köpcentrum, restauranger, naturområde med bad, skid- och löpspår, samt till Handens pendeltågsstation, endast 20 minuter från T-centralen. Vi har fri tillgång till gym i kommunhuset och därtill friskvårdbidrag, distansarbetesavtal, klämdagar samt möjlighet till semesterväxling och kontinuerlig kompetensutveckling utifrån behov.
Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten och ser därför gärna sökande med olika bakgrund och livserfarenhet till tjänsten.
Vi genomför bakgrundskontroller vid samtliga chefsrekryteringar. Dessa genomförs av upphandlad extern leverantör och sker i slutskedet av rekryteringsprocessen.
Välkommen med din ansökan!
I den här rekryteringen har vi redan gjort våra val av annonskanaler och samarbetspartners. Vi undanber oss vänligt men bestämt all form av hjälp med rekryteringen från utomstående aktörer.
Sista dag att ansöka är 2026-04-22
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Haninge kommun
(org.nr 212000-0084), http://haninge.se/naringsliv-och-arbete/arbetsmarknad/lediga-jobb-i-kommunen/
Rudsjöterassen 2 (visa karta
)
136 40 HANDEN
För detta jobb krävs körkort.
Arbetsplats: Handen
Rektor
Håkan Lindgren +4686067000
9843317