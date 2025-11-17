Administrativ chef till Järfälla gymnasium
2025-11-17
På Utbildningsförvaltningen i Järfälla kommun arbetar omkring 3 100 medarbetare i någon av våra 39 förskolor, 22 skolor, gymnasium, vuxenutbildning och central förvaltning. Vår verksamhet präglas av våra ledord: professionalitet, kollegialitet och utvecklingskraft. Med mod och kompetens driver vi verksamheten framåt, och vi värdesätter ömsesidig respekt och förståelse mellan kollegor. Tillsammans strävar vi efter att göra varandra bättre, för vi vet att när vi gemensamt utvecklas och ständigt förbättras, så tar vi Järfälla framåt.Publiceringsdatum2025-11-17Arbetsuppgifter
Som administrativ chef ansvarar du för att leda och utveckla det administrativa processerna och bidra till att verksamheten fungerar effektivt och rättssäkert. Du är van att arbeta självständigt samt är trygg i att leda personal.
Du ingår i skolledningen tillsammans med rektor och tre biträdande rektorer. Dina huvudsakliga ansvarsområden är bland annat administration, avtal, lokaler och drift, schemaläggning, administration av fritidsverksamheten på anpassad gymnasieskola, måltidspersonal samt vaktmästeri.
Som administrativ chef har du en viktig roll i det systematiska arbetsmiljöarbetet. I uppdraget ingår även ansvarsområden av övergripande karaktär som fördelas inom skolledningen samt vara ledningsstöd genom att bidra med underlag, statistik och analyser som stöd i skolans strategiska arbete.Kvalifikationer
Vi söker dig som är strukturerad, kommunikativ och har förmåga att se både helhet och delar. Du har ett lösningsfokuserat förhållningssätt och trivs med att växla mellan strategiskt och operativt arbete.
Krav är högskoleutbildning inom pedagogik och/eller administration eller liknande som arbetsgivaren finner likvärdig. Tidigare erfarenhet av arbetsledning inom såväl vaktmästeri, lokaler, administration som skolrestaurang.
Du behöver vara fortbildad inom schemaläggning samt ha hanterat administrativa system och myndighetskontakter.
Meriterande är erfarenhet av vikariesamordning, liksom ha arbetat i skolplattformar, så som Vklass, Edlevo, Prorenata eller motsvarande.
Du behärskar det svenska språket i tal och skrift. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Vi kommer fortlöpande att kalla till intervjuer, så inkom med ansökan snarast möjligt.
ÖVRIGT
Järfälla har norra Stockholms mest spännande geografiska läge och växer snabbt. Vi erbjuder en arbetsplats med stor variation, goda utvecklingsmöjligheter och arbetar efter visionen Järfälla för alla framåt. Läs mer om hur det är att jobba hos oss på www.jarfalla.se/jobbaijarfalla
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Ett utdrag ur belastningsregistret krävs för arbete inom förskolor och skolor.
Vi genomför begränsade bakgrundskontroller för slutkandidaterna vid detta anställningsförfarande. Bakgrundskontroller genomförs endast i den utsträckning det är relevant för den aktuella tjänsten. I de fall utdrag ur belastningsregistret är lagstadgat kommer du även behöva uppvisa ett sådant utdrag. För mer information om hur vi arbetar med bakgrundskontroller, sehttps://www.jarfalla.se/bakgrundskontroller Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C290223". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Järfälla kommun
(org.nr 212000-0043) Arbetsplats
Järfälla kommun, Järfälla Gymnasium Kontakt
rektor
Patric Flodin 0700027281 Jobbnummer
9609077